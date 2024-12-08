В Украине появятся новые штрафы для водителей: к чему готовиться

В Украине хотят ввести штрафы для водителей, которые не меняют летнюю резину на зимнюю вовремя. То есть, если вы будете ездить на летних шинах зимой, вас могут оштрафовать.

По словам заместителя начальника патрульной полиции, размер штрафа будет разным для разных типов автомобилей. Для легковых авто штраф составит 340 гривен, а для грузовиков и автобусов – значительно больше, а именно 8500 гривен.

Представитель патрульной полиции подчеркнул, что использование зимней резины – это не просто рекомендация, а вопрос безопасности как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.

Заместитель начальника патрульной полиции также отметил, что при температуре около нуля градусов летняя резина теряет свои свойства и становится жесткой. Именно поэтому так важно вовремя переходить на зимнюю резину.

Сейчас в Украине нет закона, который бы штрафовал водителей за использование летней резины зимой. Однако, как видим, ситуация может измениться в ближайшее время.

Как быстро разморозить лобовое стекло зимой: лайфхаки и советы

Зимние холода часто ставят водителей перед вызовом – замерзшее лобовое стекло. К счастью, существует несколько эффективных способов быстро справиться с этой проблемой.

Быстрые способы размораживания:

Теплая вода. Наполните пластиковый пакет теплой (не горячей!) водой и аккуратно проведите им по замерзшему стеклу. Это поможет быстро растопить лед.

Уксус. Разведите уксус с водой в пропорции 1:3 и опрыскайте стекло. Уксус поможет разложить лед.

Специальные средства «антилед». Эти средства можно приобрести в автомагазинах. Они быстро и эффективно размораживают стекла.

Обогрев салона. Включите обогрев салона и это поможет постепенно растопить лед.

Не используйте кипяток для размораживания стекла, поскольку резкий перепад температуры может привести к трещинам. Также, не оставляйте включенный двигатель с работающим обогревателем надолго, когда вас нет в авто. Это может привести к разрядке аккумулятора.