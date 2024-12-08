Потрібно знати всім українцям: змінилися правила подачі показників лічильника

Для того, щоб отримати точні нарахування за спожиті комунальні послуги, необхідно своєчасно передавати показання лічильників. Це можна зробити як наприкінці звітного місяця, так і на початку наступного.

Передати показники лічильників можна різними способами, наприклад, через месенджери. Проте, слід пам’ятати, що сервіс 104.ua більше не доступний для передачі даних.

Деталі

Замість сервісу 104.ua тепер можна скористатися особистим кабінетом на сайті вашого газопостачальника, наприклад, “Газмережі”. Також доступні інші зручні способи передачі показників: через чат-бот GASUA, телефонний дзвінок на гарячу лінію “Нафтогазу” або SMS-повідомлення.

Важливо пам’ятати, що показники лічильника потрібно передавати щомісяця, навіть якщо ви не користувалися газом. Якщо ви цього не зробите, то вам нарахують плату за газ згідно зі стандартними нормами споживання.

Будьте обережні: шахраї можуть дзвонити від імені газової служби та пропонувати різні послуги за гроші. Пам’ятайте, що справжні газовики не вимагають грошей за звичайні перевірки.

Скільки будемо платити за газ в 2025 році

Зазначимо, що від весни 2022 року в Україні наклали мораторій на підвищення цін на природний газ та тепло. Однак вже зараз йдеться про можливе підвищення цін на газ. Однак це відбудеться не раніше, ніж завершиться опалювальний сезон 2024-2025 року.

Раніше йшлося про те. що Міжнародний валютний фонд вимагає від України поступового підвищення тарифів на комуналку до ринкових цін, інакше не буде надано черговий транш.

Як бачимо на прикладі з електроенергією, вартість може зрости дуже суттєво. Вже в найближчі кілька років вартість одного кубометра газу може стягнути 18-20 гривень.

Щодо електрики, то з великою ймовірністю після опалювального сезону ціни знову переглянуть.. Однак навряд чи так суттєво як минулого року, ймовірно. ціна сягне майже 5 гривень за кВт.