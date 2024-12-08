Нужно знать всем украинцам: изменились правила подачи показаний счетчика

Для того, чтобы получить точные начисления за потребленные коммунальные услуги, необходимо своевременно передавать показания счетчиков. Это можно сделать как в конце отчетного месяца, так и в начале следующего.

Передать показания счетчиков можно различными способами, например, через мессенджеры. Однако, следует помнить, что сервис 104.ua больше не доступен для передачи данных.

Детали

Вместо сервиса 104.ua теперь можно воспользоваться личным кабинетом на сайте вашего газопоставщика, например, «Газсети». Также доступны другие удобные способы передачи показателей: через чат-бот GASUA, телефонный звонок на горячую линию «Нафтогаза» или SMS-сообщение.

Важно помнить, что показатели счетчика нужно передавать ежемесячно, даже если вы не пользовались газом. Если вы этого не сделаете, то вам начислят плату за газ согласно стандартным нормам потребления.

Будьте осторожны: мошенники могут звонить от имени газовой службы и предлагать различные услуги за деньги. Помните, что настоящие газовики не требуют денег за обычные проверки.

Сколько будем платить за газ в 2025 году

Отметим, что с весны 2022 года в Украине наложили мораторий на повышение цен на природный газ и тепло. Однако уже сейчас речь идет о возможном повышении цен на газ. Однако это произойдет не раньше, чем завершится отопительный сезон 2024-2025 года.

Ранее говорилось о том. что Международный валютный фонд требует от Украины постепенного повышения тарифов на коммуналку до рыночных цен, иначе не будет предоставлен очередной транш.

Как видим на примере с электроэнергией, стоимость может вырасти очень существенно. Уже в ближайшие несколько лет стоимость одного кубометра газа может взыскать 18-20 гривен.

По электричеству, то с большой вероятностью после отопительного сезона цены снова пересмотрят. Однако вряд ли так существенно как в прошлом году, вероятно. цена достигнет почти 5 гривен за кВт.