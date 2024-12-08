Потрібно знати всім: популярний банк оновив правила користування картками

Ощадбанк автоматично продовжив термін дії всіх платіжних карток, незалежно від того, чи закінчився їхній початковий строк використання. Це означає, що клієнтам не потрібно турбуватися про перевипуск карток.

Ощадбанк офіційно повідомив, що всі його платіжні картки, без винятку, будуть дійсними щонайменше до кінця 2024 року. Це стосується навіть тих карток, термін яких закінчився ще на початку повномасштабної війни.

Ощадбанк зазначає, що автоматичне продовження терміну дії карток дозволяє клієнтам не турбуватися про їхню заміну і забезпечує безперервний доступ до власних коштів.

Картки, термін дії яких сплив, залишатимуться повністю функціональними. Вони будуть придатні для:

Проведення безготівкових розрахунків за покупки.

Отримання готівки через банкомати.

Здійснення грошових переказів між рахунками.

Виконання інших банківських операцій.

Для тих клієнтів, яким вже готові нові картки, банк рекомендує звернутися до відділення для їх отримання. Проте, відсутність нової картки не вплине на використання старої, яка залишається дійсною до кінця року.

Рішення про продовження терміну дії карток було прийнято через складну безпекову ситуацію в країні та пов’язані з нею обмеження. Незважаючи на закінчення терміну дії, ваша картка продовжує бути дійсною протягом наступних 12 місяців.

Раніше Ощадбанк потрапив в скандал. Клієнти банку масово повідомляли про вимагання оформляти страховку. Під час спроби оплати комунальних послуг онлайн, клієнтка банку зіткнулася з несподіваним викликом. Незважаючи на те, що раніше подібні операції виконувала за допомогою менеджера, цього разу їй було відмовлено. Менеджери банку поставили ультимативну вимогу: або клієнтка купує додаткову страховку вартістю 150 гривень, або має звернутися до іншого банку. Жінка обурена такою ситуацією, оскільки вважає, що оплата комунальних послуг є стандартною банківською операцією, яка не повинна бути ускладнена додатковими умовами. Наразі банк ніяк не прокоментував ситуацію.