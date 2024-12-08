Нужно знать всем: популярный банк обновил правила пользования картами

Ощадбанк автоматически продлил срок действия всех платежных карт, независимо от того, закончился ли их первоначальный срок использования. Это означает, что клиентам не нужно беспокоиться о перевыпуске карт.

Ощадбанк официально сообщил, что все его платежные карты, без исключения, будут действительны как минимум до конца 2024 года. Это касается даже тех карт, срок которых истек еще в начале полномасштабной войны.

Ощадбанк отмечает, что автоматическое продление срока действия карт позволяет клиентам не беспокоиться об их замене и обеспечивает непрерывный доступ к собственным средствам.

Карточки, срок действия которых истек, будут оставаться полностью функциональными. Они будут пригодны для:

Проведения безналичных расчетов за покупки.

Получения наличных через банкоматы.

Осуществления денежных переводов между счетами.

Выполнения других банковских операций.

Для тех клиентов, которым уже готовы новые карты, банк рекомендует обратиться в отделение для их получения. Однако, отсутствие новой карты не повлияет на использование старой, которая остается действительной до конца года.

Решение о продлении срока действия карт было принято из-за сложной ситуации с безопасностью в стране и связанных с ней ограничений. Несмотря на окончание срока действия, ваша карта продолжает быть действительной в течение следующих 12 месяцев.

Ранее Ощадбанк попал в скандал. Клиенты банка массово сообщали о требовании оформлять страховку. Во время попытки оплаты коммунальных услуг онлайн, клиентка банка столкнулась с неожиданным вызовом. Несмотря на то, что ранее подобные операции выполняла с помощью менеджера, в этот раз ей было отказано. Менеджеры банка поставили ультимативное требование: или клиентка покупает дополнительную страховку стоимостью 150 гривен, или должна обратиться в другой банк. Женщина возмущена такой ситуацией, поскольку считает, что оплата коммунальных услуг является стандартной банковской операцией, которая не должна быть усложнена дополнительными условиями. Сейчас банк никак не прокомментировал ситуацию.