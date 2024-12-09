У Сервісних центрах МВС з’явилася нова послуга: українські водії давно на неї чекали

У Сервісних центрах МВС з’явилася нова послуга, на яку давно чекали українські водії. Особливо вона сподобається автомобілістам, які часто міняють автівки. Тепер їм не доведеться щоразу звикати до нових номерів. Адже номерний знак можна буде зберегти, хоч і не безкоштовно.

Як працюватиме послуга?

Водії, що продають автівку, проте хочуть залишити за собою старий номерний знак, можуть його забронювати. Ця послуга доступна онлайн у кабінеті водія. Її вартість – 10,80 грн за кожну добу. Тож за бронювання номерів наприклад на термін в один місяць доведеться заплатити близько 324 грн.

Скориставшись послугою закріплення номера, водій може згодом встановити його на свою нову автівку. Для цього йому потрібно буде спершу зареєструвати придбаний транспортний засіб, а згодом повідомити про це адміністратора СЦ МВС. Після цього він офіційно зможе використовувати свій старий номерний знак.

Засновану Головним сервісним центром МВС послугу збереження номера оцінять сентиментальні водії, які давно їздять на тих самих номерах і вже звикли до певної комбінації цифр. Також послуга буде дуже зручною для автомобілістів, що кожні кілька років змінюють автівку. Адже їм не доведеться щоразу, під час оновлення транспортного засобу запам’ятовувати новий номерний знак.

Кому варто замінити водійські права?

У Сервісних центрах МВС також нагадали, що водії, які отримали своє водійське посвідчення понад 10 років тому, не зможуть скористатися деякими онлайн послугами. Адже електронна база МВС почала працювати лише в 2013 році. Тож в системі можуть бути відсутні деякі дані про громадян, що отримали свої права раніше. Таким водіям радять замінити водійське посвідчення, скориставшись відповідною послугою у кабінеті водія.

Також заміні підлягають простроченні права та ті, дані яких не відповідають дійсності. Наприклад жінка вийшла заміж та змінила прізвище, але досі їздить із правами на дівоче прізвище. За їзду із такими правами водія можуть штрафувати на 3400 грн.