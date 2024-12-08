В Україні з’являться нові штрафи для водіїв: до чого готуватися

В Україні хочуть запровадити штрафи для водіїв, які не змінюють літню гуму на зимову вчасно. Тобто, якщо ви їздитимете на літніх шинах взимку, вас можуть оштрафувати.

За словами заступника начальника патрульної поліції, розмір штрафу буде різним для різних типів автомобілів. Для легкових авто штраф становитиме 340 гривень, а для вантажівок та автобусів – значно більше, а саме 8500 гривень.

Представник патрульної поліції підкреслив, що використання зимової гуми – це не просто рекомендація, а питання безпеки як для самого водія, так і для інших учасників дорожнього руху.

Заступник начальника патрульної поліції також зазначив, що при температурі близько нуля градусів літня гума втрачає свої властивості і стає жорсткою. Саме тому так важливо вчасно переходити на зимову гуму.

Наразі в Україні немає закону, який би штрафував водіїв за використання літньої гуми взимку. Однак, як бачимо, ситуація може змінитися найближчим часом.

Як швидко розморозити лобове скло взимку: лайфхаки та поради

Зимові холоди часто ставлять водіїв перед викликом — замерзле лобове скло. На щастя, існує кілька ефективних способів швидко впоратися з цією проблемою.

Швидкі способи розморожування:

Тепла вода. Наповніть пластиковий пакет теплою (не гарячою!) водою і акуратно проведіть ним по замерзлому склу. Це допоможе швидко розтопити лід.

Оцет. Розведіть оцет з водою в пропорції 1:3 і обприскайте скло. Оцет допоможе розкласти лід.

Спеціальні засоби “антилід”. Ці засоби можна придбати в автомагазинах. Вони швидко і ефективно розморожують скло.

Обігрів салону. Ввімкніть обігрів салону і це допоможе поступово розтопити лід.

Не використовуйте кип’яток для розморожування скла, оскільки різкий перепад температури може призвести до тріщин. Також, не залишайте включений двигун з працюючим обігрівачем надовго, коли вас немає в авто. Це може призвести до розрядження акумулятора.