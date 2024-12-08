Важное сообщение для всех украинцев: НБУ выводит некоторые купюры из обращения

Национальный банк Украины решил постепенно заменить старые банкноты номиналом 50 и 200 гривен, которые были выпущены в 2003-2007 годах. Этот процесс начался с 1 ноября. Новые банкноты будут более современными. Важно, что украинцам не нужно специально искать банки, чтобы обменять старые купюры. Замена будет происходить постепенно во время обычных расчетов.

Сам Национальный банк сообщил, что старые банкноты будут заменены на новые, которые соответствуют современным стандартам защиты. Эти новые банкноты начали выпускать с 2014 года.

Национальный банк успокаивает граждан: не нужно беспокоиться о том, что старые банкноты станут недействительными. Их можно продолжать использовать для расчетов. Новые банкноты постепенно заменят старые во время обычных операций.

Банки не будут выдавать старые деньги

С 1 ноября 2024 года банки прекращают выдачу банкнот номиналом 50 и 200 гривен старого образца. Это означает, что когда вы снимаете наличные в банкомате или их через кассу, вам больше не будут давать такие купюры. Кроме того, Национальный банк тоже перестанет выдавать эти банкноты различным учреждениям:

банкам;

инкассаторам;

компаниям, которые работают с наличными.

Когда вы рассчитываетесь в магазине или банке старыми 50-ти или 200-гривневыми купюрами, они не возвращаются в оборот. Банки передают их в Национальный банк, где их пересчитывают и утилизируют.

Национальный банк обновляет дизайн банкнот, чтобы сделать их более устойчивыми к повреждениям и усложнить подделку. Замена старых купюр является частью этого процесса. Уже были заменены банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 100 и 500 гривен старого образца. Теперь настала очередь 50-ти и 200-гривневых купюр.

Кроме банкнот, Национальный банк также выводит из обращения старые монеты, выпущенные до 2003 года. Это делается для упрощения денежного обращения. Однако рассчитывать на то, что эти монеты станут ценными для коллекционеров, не стоит.