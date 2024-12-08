Важливе повідомлення для всіх українців: НБУ виводить деякі купюри з обігу

Національний банк України вирішив поступово замінити старі банкноти номіналом 50 і 200 гривень, які були випущені у 2003-2007 роках. Цей процес розпочався з 1 листопада. Нові банкноти будуть сучаснішими. Важливо, що українцям не потрібно спеціально шукати банки, щоб обміняти старі купюри. Заміна відбуватиметься поступово під час звичайних розрахунків.

Сам Національний банк повідомив, що старі банкноти будуть замінені на нові, які відповідають сучасним стандартам захисту. Ці нові банкноти почали випускати з 2014 року.

Національний банк заспокоює громадян: не потрібно турбуватися про те, що старі банкноти стануть недійсними. Їх можна продовжувати використовувати для розрахунків. Нові банкноти поступово замінять старі під час звичайних операцій.

Банки не будуть видавати старі гроші

З 1 листопада 2024 року банки припиняють видачу банкнот номіналом 50 і 200 гривень старого зразка. Це означає, що коли ви знімаєте готівку в банкоматі або її через касу, вам більше не даватимуть такі купюри. Крім того, Національний банк теж перестане видавати ці банкноти різним установам:

банкам;

інкасаторам;

компаніям, які працюють з готівкою.

Коли ви розраховуєтесь в магазині або банку старими 50-ти або 200-гривневими купюрами, вони не повертаються в обіг. Банки передають їх до Національного банку, де їх перераховують і утилізують.

Національний банк оновлює дизайн банкнот, щоб зробити їх більш стійкими до пошкоджень і ускладнити підробку. Заміна старих купюр є частиною цього процесу. Вже були замінені банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 100 і 500 гривень старого зразка. Тепер настала черга 50-ти та 200-гривневих купюр.

Крім банкнот, Національний банк також виводить з обігу старі монети, випущені до 2003 року. Це робиться для спрощення грошового обігу. Однак розраховувати на те, що ці монети стануть цінними для колекціонерів, не варто.