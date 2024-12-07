Українці в листопаді придбали майже 70 тис. авто з пробігом: яку модель обирали найчастіше

Українці деталі рідше купують вживані автівки на внутрішньому ринку, віддаючи перевагу машинам з Європи. За даними сервісних центрів МВС в листопаді було зареєстровано всього 69,5 тис. угод купівлі-продажу, що на 17,6% менше, ніж у жовтні. Спеціалісти Інституту досліджень авторинку розповіли, яким брендам та моделям вживаних авто українці віддавали перевагу в листопаді.

Топ-10 найпопулярніших автобрендів?

Серця українців в листопаді полонили автівки марки Volkswagen. Вони склали п’яту частину всіх придбаних протягом місяця вживаних авто – 21,2%. Власне це й не дивно, адже машини авторитетного німецького виробника давно відомі своєю надійністю та довговічністю.

Другими за кількістю продажів стали автівки марки ВАЗ. В листопаді вони захопили 11,3% внутрішнього ринку. Аналітики пояснюють популярність цих машин вигідними цінами «на рівні середнього смартфона». Та й вибір ВАЗів на ринку зараз чималий, так би мовити на будь який смак.

Серед лідерів внутрішнього ринку вживаних авто опинилися й такі марки:

Renault – 10,1%;

Skoda – 9,3%;

BMW – 8,6%;

Toyota – 8,5%;

Ford – 8,2%;

Audi – 7,8%;

Mercedes-Benz – 7,7%;

Opel – 7,2%.

Які моделі обирали найчастіше?

В листопаді українці найчастіше обирали Volkswagen Passat. Ця модель стала топовою серед автівок з пробігом. Протягом місяця на внутрішньому ринку було придбано 2512 таких машин. Трохи відстала від Passat за кількістю продажів Skoda Octavia – 2161 штук. До списку найпопулярніших моделей потрапили також:

Volkswagen Golf – 1995 одиниць;

ЗАЗ/Daewoo Lanos – 1716 одиниць.

Яка вартість найпопулярнішого авто з пробігом?

Культова модель листопада 2024 року Volkswagen Passat на популярних українських ресурсах з продажу авто зараз коштує від 250$ до 36 000$. На вартість впливає чимало факторів зокрема рік випуску автівки, її стан, комплектація та пробіг. Зокрема за 250$ можна придбати модель 1987 року, технічний стан якої бажає кращого. Натомість 36 000$ коштуватиме новенький Passat, що лише 2 роки тому зійшов з конвеєра і не має жодних несправностей.