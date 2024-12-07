7 функцій вашого авто, які взимку краще не вмикати: дороговартісного ремонту не уникнути

У сучасних автівках є чимало додаткових функцій, які значно полегшують кермування та підвищують комфорт під час поїздок. Однак деякі з них досить специфічні і за певних умов можуть принести більше шкоди ніж користі. Зокрема експерти нарахували принаймні 7 функцій вашого авто, якими не варто користуватися взимку.

1. Еспрес-обігрів сидінь

На перший погляд може здатися, що підігрів сидінь придумали саме для того, щоб швидко зігрітися взимку. Але якщо увімкнути цю функцію, не прогрівши спершу салон, такий контраст температур може погано позначитися на вашому здоров’ї. Та й для самої автівки це буде не дуже корисно.

2. Ручне розблокування ручника

Якщо скористатись цією функцією після того, як автівка всю ніч простояла на морозі, може виникнути серйозна поломка. Щоб уникнути негативних наслідків, перш за все потрібно переконатися, що стоянкове гальмо не примерзло, і тільки тоді деактивувати його.

3. Регулювання дзеркал

Попри безперечну зручність електроприводу дзеркал, на морозі користуватися цією здібністю вашої автівки не треба. Дзеркала можуть примерзнути і тоді, натиснувши на кнопку регулювання, ви можете спровокувати поломку всього механізму. Тож експерти радять відрегулювати дзеркала заздалегідь.

4. Блокування вікон

Тут причина та ж сама, що і в попередньому пункті. На морозі вікна можуть замерзнути і, намагаючись відкрити їх за допомогою автоматичного механізму, ви лише додасте собі проблем у вигляді екстреного ремонту.

5. Круїз-контроль

Ця функція може виявитися дуже зручною та корисною на сухій дорозі. Проте у складних зимових умовах, під час їзди по накатаному снігу чи ожеледиці, натискати цю кнопку навіть небезпечно.

6. Система допомоги під час паркування

Ця функція не розрахована на складні погодні умови і взимку може лише ускладнити паркування. Щойно вдарять морози – від цієї кнопки краще триматися подалі. Значно безпечнішим варіантом буде «ручне» паркування без автоматичних помічників.

7. Автоматичний режим клімат-контролю

Визначати температуру в салоні взимку спеціалісти також радять вручну, покладаючись на власні відчуття. А кнопку AUTO залиште в спокої принаймні до настання весни.