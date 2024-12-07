Маєте заощадження в доларах чи євро? Готуйтеся сплатити 20% штрафу за їх недекларування

Коли ви перетинаєте український кордон, ви можете мати при собі готівку або банківські метали в еквіваленті до 10 тисяч євро, і вам не потрібно заповнювати додаткові документи. Це правило стосується всіх, незалежно від того, є ви громадянином України чи ні.

Державна митна служба офіційно підтвердила, що ви можете перевозити до 10 тисяч євро без декларування. Якщо у вас є гроші в іншій валюті, ніж євро, митниця перерахує їхню вартість в євро за офіційним курсом Національного банку України, який діє саме в день вашого перетину кордону.

Як декларувати гроші при перетині кордону

Щоб офіційно перевезти готівки через кордон, вам знадобиться набір документів. Обов’язково мати при собі:

Паспорт. Основний документ, що посвідчує вашу особу.

Документи, що підтверджують походження коштів: Це можуть бути: Довідка з банку про зняття готівки з вашого рахунку. Договір купівлі-продажу валюти, якщо ви придбали її легально. Договір дарування, якщо гроші вам подарували. Інші документи, які можуть довести, що гроші здобуті законним шляхом.



Перевищення ліміту на готівку при перетині кордону вимагає обов’язкового декларування. Під час митного контролю вам необхідно заповнити спеціальну декларацію, вказавши точну суму грошей та надавши документи, які доведуть законність їх походження. Це можуть бути будь-які фінансові документи, що підтверджують джерело отримання коштів.

Як можуть покарати за порушення митних правил?

За порушення митних правил передбачена відповідальність, яка може бути різною залежно від конкретного випадку. Найпоширеніші види покарань включають: