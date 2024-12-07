Имеете сбережения в долларах или евро? Готовьтесь уплатить 20% штрафа за их недекларирование

Когда вы пересекаете украинскую границу, вы можете иметь при себе наличные или банковские металлы в эквиваленте до 10 тысяч евро, и вам не нужно заполнять дополнительные документы. Это правило касается всех, независимо от того, являетесь вы гражданином Украины или нет.

Государственная таможенная служба официально подтвердила, что вы можете перевозить до 10 тысяч евро без декларирования. Если у вас есть деньги в другой валюте, чем евро, таможня пересчитает их стоимость в евро по официальному курсу Национального банка Украины, который действует именно в день вашего пересечения границы.

Как декларировать деньги при пересечении границы

Чтобы официально перевезти наличные через границу, вам понадобится набор документов. Обязательно иметь при себе:

Паспорт. Основной документ, удостоверяющий вашу личность.

Документы, подтверждающие происхождение средств: Это могут быть: Справка из банка о снятии наличных с вашего счета. Договор купли-продажи валюты, если вы приобрели ее легально. Договор дарения, если деньги вам подарили. Другие документы, которые могут доказать, что деньги добыты законным путем.



Превышение лимита на наличные при пересечении границы требует обязательного декларирования. Во время таможенного контроля вам необходимо заполнить специальную декларацию, указав точную сумму денег и предоставив документы, которые докажут законность их происхождения. Это могут быть любые финансовые документы, подтверждающие источник получения средств.

Как могут наказать за нарушение таможенных правил?

За нарушение таможенных правил предусмотрена ответственность, которая может быть разной в зависимости от конкретного случая. Самые распространенные виды наказаний включают: