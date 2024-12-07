Цей день пророкує погоду точніше за гідрометцентр. За однією ознакою дізнаємося, чи буде зима суворою

Прогнози погоди на цю зиму змінюються частіше, ніж курс валют. Спочатку синоптики віщували теплу зиму, потім – сувору, а тепер знову повернулися до помірних прогнозів. Єдине, що точно відомо – варто бути готовими до різких перепадів температури, особливо до сильних морозів у наших регіонах.

Наші предки вміли передбачати погоду значно краще за сучасних метеорологів. Вони використовували народні прикмети, щоб дізнатися, якою буде зима. Однією з таких прикмет була погода на Катерину Санницю, 7 грудня.

Зима може бути дуже холодною або, навпаки, теплою та сирою. Але наші пращури за одним днем могли визначити, якою буде зима загалом. Якщо 7 грудня було ясно і сонячно, то зима обіцяла бути суворою. А ось якщо небо було затягнуте хмарами і йшов сніг або дощ, то зима, найімовірніше, була м’якою.

Згідно з прогнозами погоди на цей рік, 7 грудня очікується сніг із дощем і сильний вітер. Це говорить про те, що, найімовірніше, зима буде м’якою, без сильних морозів.

Сучасні синоптики визнають, що передбачити погоду на тривалий період дуже складно. Особливо в останні роки, коли клімат стає дедалі мінливішим. Один із синоптиків навіть назвав цю зиму «повним божевіллям».

Такі різкі зміни погоди пов’язані з глобальними кліматичними процесами. Наприклад, зі зміною температури океану. Ці зміни впливають на погоду в усьому світі, зокрема й у нас.

Загалом ця зима обіцяє бути непередбачуваною. Синоптики прогнозують часті зміни погоди з різкими перепадами температур. Хоча середня температура буде вищою за норму, такі коливання можуть негативно вплинути на самопочуття людей, особливо тих, хто має проблеми зі здоров’ям. Крім того, очікуються сильні снігопади, дощі та вітри, що може призвести до утворення ожеледиці та інших негативних наслідків.