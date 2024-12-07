До 8,5 тис. грн за «неправильні» колеса: в Україні хочуть запровадити новий вид штрафу

В Україні водіїв незабаром почнуть штрафувати за те, що вони забули «перевзутися» на зиму. За їзду на літній гумі в зимовий період кермувальникам загрожуватиме штраф у розмірі до 8500 грн. Відповідний законопроект вже зареєстрували у Верховній Раді.

Хто і скільки платитиме за «неправильні» шини?

Згідно із текстом законопроекту, українські водії, що вчасно не відвідали шиномонтаж, можуть «потрапити» на чималі гроші. Штраф складатиме:

340 грн – для водіїв легкових авто;

8500 грн – для кермувальників автобусів чи вантажного транспорту.

Як зазначив перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошицький, запровадження такого покарання значно скоротить кількість ДТП взимку. Зимова гума суттєво зменшує гальмівний шлях та дозволяє водію зберігати контроль над своєю автівкою навіть за вкрай складних погодних умов. Наразі ж необхідність «перевзуватися» на зиму ніяк не прописана у ПДР, залишаючись всього лише рекомендацією для водіїв.

Коли українців почнуть штрафувати за літню гуму?

Олексій Білошицький також зазначив, що на швидке впровадження нового штрафу не розраховує. Хоч відповідний законопроект вже зареєстрували в парламенті, ще невідомо, коли його розглянуть і, тим більше, приймуть. Адже є кілька суттєвих факторів, які гальмують цей процес:

законодавча дискусія щодо провадження даного виду штрафу досі триває і, за словами ініціаторів законопроекту, «існує багато нюансів»;

у нововведення є чимало противників, які не згодні із самою ідеєю штрафувати людей за несезонні шини.

Тож Білошицький вважає, що цієї зими законопроект навряд набере чинності. Тобто українські водії поки що можуть видихнути з полегшенням. Та попри відсутність покарання, поліцейські радять все ж не гребувати «перевзувкою» свого авто на зиму. Адже перш за все це потрібно самим водіям, щоб убезпечити себе та своїх пасажирів від ДТП, спричинених складними погодніми умовами.