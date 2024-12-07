В Україні з 1 вересня 2025 року закриють частину шкіл: держава позбавить їх фінансування

З наступного навчального року частина шкіл в Україні може закритися. Держава просто припинить їх фінансувати. Відповідне рішення Кабінету міністрів набере чинності 1 вересня 2025 року. Для яких саме шкіл цей навчальний рік стане останнім і чому?

Які навчальні заклади перестануть існувати?

Згідно з постановою уряду, державних коштів на своє утримання більше не отримуватимуть школи, в яких навчається менше 45 дітей. Такі школи позбавлять освітньої субвенції, яка складає значну частку зарплати вчителів. Винятком стануть лише початкові та спеціальні школи. Їх нововведення не торкнеться.

Навчальні заклади із критично малою кількістю учнів зможуть продовжити свою роботу лише якщо місцева влада погодиться самостійно їх фінансувати. В іншому випадку їм загрожує неминуче закриття, а учням доведеться переводитися до інших, більших шкіл.

Чому Кабмін хоче закрити малочисельні школи?

У роз’ясненні до відповідної постанови Кабміну ідеться про те, що:

під час розрахунку освітньої субвенції, яка діятиме з 1 вересня 2025 року, будуть враховувати лише заклади загальної середньої освіти (комунальні і приватні) з кількістю учнів понад 45 осіб;

рішення не стосуватиметься початкових та спеціальних шкіл (для учнів з особливими освітніми потребами).

У Кабміні також пояснили, що рішення про закриття малочисельних навчальних закладів було прийняте з метою спонукати органи місцевого самоврядування до оптимізації мережі шкіл. На думку урядовців така оптимізація лише посприяє підвищенню якості освіти. Адже у маленькі школи зазвичай значно гірше забезпечені необхідним для навчання обладнанням. Та й вчителі часто викладають одразу по кілька предметів, не маючи відповідної кваліфікації в жодному з них.

Окрім того в малочисельних школах, де в кожному класі навчається лише по 5-6 учнів, діти не отримують достатнього рівня взаємодії з однолітками. До того ж відсутня здорова конкуренція, яка стимулює учнів досягати кращих результатів у навчанні.