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В Україні з 1 вересня 2025 року закриють частину шкіл: держава позбавить їх фінансування

У Кабміні пояснили, для яких закладів освіти цей навчальний рік стане останнім та чому.

Дайнеко Наталія07.12.2024

З наступного навчального року частина шкіл в Україні може закритися. Держава просто припинить їх фінансувати. Відповідне рішення Кабінету міністрів набере чинності 1 вересня 2025 року. Для яких саме шкіл цей навчальний рік стане останнім і чому?

Які навчальні заклади перестануть існувати?

Згідно з постановою уряду, державних коштів на своє утримання більше не отримуватимуть школи, в яких навчається менше 45 дітей. Такі школи позбавлять освітньої субвенції, яка складає значну частку зарплати вчителів. Винятком стануть лише початкові та спеціальні школи. Їх нововведення не торкнеться.

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Навчальні заклади із критично малою кількістю учнів зможуть продовжити свою роботу лише якщо місцева влада погодиться самостійно їх фінансувати. В іншому випадку їм загрожує неминуче закриття, а учням доведеться переводитися до інших, більших шкіл.

Чому Кабмін хоче закрити малочисельні школи?

У роз’ясненні до відповідної постанови Кабміну ідеться про те, що:

  • під час розрахунку освітньої субвенції, яка діятиме з 1 вересня 2025 року, будуть враховувати лише заклади загальної середньої освіти (комунальні і приватні) з кількістю учнів понад 45 осіб;
  • рішення не стосуватиметься початкових та спеціальних шкіл (для учнів з особливими освітніми потребами).

У Кабміні також пояснили, що рішення про закриття малочисельних навчальних закладів було прийняте з метою спонукати органи місцевого самоврядування до оптимізації мережі шкіл. На думку урядовців така оптимізація лише посприяє підвищенню якості освіти. Адже у маленькі школи зазвичай значно гірше забезпечені необхідним для навчання обладнанням. Та й вчителі часто викладають одразу по кілька предметів, не маючи відповідної кваліфікації в жодному з них.

Окрім того в малочисельних школах, де в кожному класі навчається лише по 5-6 учнів, діти не отримують достатнього рівня взаємодії з однолітками. До того ж відсутня здорова конкуренція, яка стимулює учнів досягати кращих результатів у навчанні.

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Дайнеко Наталія07.12.2024
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