Чому не можна заправлятися на «круглу» суму: на такій помилці водіїв АЗС заробляють мільйони

Більшість українських водіїв має звичку регулярно заправлятися на одну й ту ж саму суму. Округлюючи таким чином свої видатки на пальне, вони вважають, що заощаджують. Проте все відбувається «з точністю до навпаки». Досвідчені заправники пояснили, чому під час заправки автомобіля потрібно орієнтуватися не на суму, а на кількість літрів пального.

Система працює не на користь покупців?

Працівники АЗС стверджують, що система видачі пального працює в інтересах продавця, а не покупця. Коли клієнт просить заправити його на певну суму, не завжди виходить залити відповідну кількість пального з точністю до мілілітра. В такому випадку система округлює об’єм бензину чи дизелю до меншого значення, тобто на користь заправки. В результаті клієнту недоливають кілька мілілітрів пального.

На перший погляд такий мінімальний недолив може здатися дрібницею. Та й за законом невеличка похибка під час відмірювання пального вважається цілком допустимою. Проте якщо це відбувається систематично, з разу в раз, автомобіліст суттєво переплачує.

Тож, вирушаючи на АЗС, варто заздалегідь визначити, яку суму ви готові витратити на пальне. А потім розділити цю суму на вартість літра пального, розрахувавши таким чином, скільки повних літрів можна придбати на ці гроші. Тоді вам вдасться «впіймати одразу двох зайців»: вкластися у запланований бюджет та не дати АЗС на вас заробити.

Яке пальне обирати взимку?

На українських АЗС також нагадали про важливість вибору «правильного» пального в холодний сезон. Зокрема власникам дизельних автівок із приходом морозів радять заправлятися тільки зимовим дизелем. Пальне цього типу витримує температуру до – 20 градусів, запобігаючи виникненню такої поширеної проблеми, як парафінізація. А це явище, як відомо, може призвести до серйозних проблем із паливною системою.