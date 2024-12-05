Снег и морозы или почти весеннее тепло: какой будет погода в декабре 2024 года

По словам синоптиков, в этом декабре украинцам не следует ожидать сильных морозов. Погода, по прогнозам, будет преимущественно в пределах нормы, хотя в южных регионах может быть немного теплее. Однако, как отмечают специалисты, зимой погода переменчива, поэтому возможны кратковременные похолодания.

Синоптики прогнозируют, что вторая половина декабря будет более активной в метеорологическом плане. Ожидается усиление ветра и увеличение количества осадков. Это означает, что погода станет более зимней, с характерными для этого периода осадками и колебаниями температуры.

Синоптики предупреждают о возможной гололедице, особенно в западных и северных регионах страны, где температура воздуха может опускаться ниже нуля. В южных областях, где ожидается более теплая погода, вероятны дожди. Поэтому, призывают специалисты, следует внимательно следить за прогнозами погоды и быть готовыми к различным погодным условиям.

В целом погода будет довольно теплой, как на декабрь. Кстати, уже в ближайшие дни, примерно до 10 декабря в Украине немного потеплеет, местами до =7 градусов по Цельсию.

Теплая погода сейчас играет в пользу украинцев. Учитывая, что российские оккупанты возобновили ракетные и дроновые атаки по энергетической инфраструктуре, теплая погода позволит сократить частоту отключений и облегчит работу энергетиков.

Нынешняя зима может стать рекордно теплой. И это общая мировая тенденция. Летом мы страдали от аномальной жары, а сейчас несмотря на температуру воздуха около нуля, все еще довольно тепло по меркам декабря.

Напомним, что на днях синоптики рассказали, будет ли снег на рождественские праздники и новый год. Прогнозируется довольно теплая погода, но на Новый год ожидается мокрый снег. Осадков будет немного. До конца декабря столбики термометров почти не будут опускаться ниже нуля.

А вот уже с середины января начнутся настоящие снегопады и метели.