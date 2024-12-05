Сніг та морози чи майже весняне тепло: якою буде погода в грудні 2024

За словами синоптиків, цього грудня українцям не слід очікувати сильних морозів. Погода, за прогнозами, буде переважно в межах норми, хоча в південних регіонах може бути трохи тепліше. Однак, як зазначають фахівці, взимку погода мінлива, тому можливі короткочасні похолодання.

Синоптики прогнозують, що друга половина грудня буде більш активною в метеорологічному плані. Очікується посилення вітру та збільшення кількості опадів. Це означає, що погода стане більш зимовою, з характерними для цього періоду опадами та коливаннями температури.

Синоптики попереджають про можливу ожеледицю, особливо в західних і північних регіонах країни, де температура повітря може опускатися нижче нуля. У південних областях, де очікується більш тепла погода, ймовірні дощі. Тому, закликають фахівці, слід уважно стежити за прогнозами погоди та бути готовими до різних погодних умов.

Загалом погода буде доволі теплою, як на грудень. До речі, вже найближчими днями, приблизно до 10 грудня в Україні трохи потепліє, подекуди до +7 градусів за Цельсієм.

Тепла погода зараз грає на користь українців. Зважаючи, що російські окупанти відновили ракетні та дронові атаки по енергетичній інфраструктурі, тепла погода дозволить скоротити частоту відключень та полегшить роботу енергетиків.

Цьогорічна зима може стати рекордно теплою. І це загальна світова тенденція. Влітку ми страждали від аномальної спеки, а зараз попри температуру повітря близько нуля, все ще доволі тепло за мірками грудня.

Нагадаємо, що днями синоптики розповіли, чи буде сніг на різдвяні свята та новий рік. Прогнозується доволі тепла погода, але на Новий рік очікується мокрий сніг. Опадів буде небагато. До кінця грудня стовпчики термометрів майже не опускатимуться нижче нуля.

А от вже з середини січня почнуться справжні снігопади та хуртовини.