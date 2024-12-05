Зарплаты в декабре вырастут вдвое: кто получит больше

Выплата 13-й зарплаты накануне Нового года стала доброй традицией для многих компаний. Но получите ли вы такой бонус в 2024 году? В нашей статье мы расскажем об условиях выплаты новогодних премий, размерах бонусов и категориях работников, которые могут на них рассчитывать

Что такое 13 зарплата и от чего зависит ее получение

Годовой бонус, или так называемая «тринадцатая зарплата», – это дополнительная выплата, которую компании часто делают своим работникам в конце года. Обычно ее размер равен стандартной месячной заработной плате, но может меняться в зависимости от различных факторов. В некоторых странах такая выплата является обязательной для работодателей.

Чтобы получить годовой бонус, работник обычно должен проработать в компании определенный период, как правило, не менее года. Если стаж работы меньше, то и размер бонуса может быть пропорционально уменьшен. Кроме того, условия начисления 13-й зарплаты могут отличаться в зависимости от страны, компании и даже отрасли.

Обычно, годовой бонус получают штатные сотрудники компании. Фрилансеры, временные работники и другие категории, которые не имеют постоянного трудового договора, могут не рассчитывать на такую выплату. В странах, где 13-я зарплата является обязательной, ее получают только официально трудоустроенные лица.

Решение о выплате годового бонуса может зависеть от финансового состояния компании. Если компания достигла хороших результатов, то вероятность выплаты бонусов работникам возрастает. Однако, в случае финансовых трудностей, компания может отказаться от выплаты бонусов или уменьшить их размер.

Получат ли украинцы 13-ю зарплату?

Этот вопрос волнует многих работников накануне праздников. Ответ короткий: не обязательно. Выплата 13-й зарплаты в Украине – это прерогатива работодателя. Каждая компания самостоятельно решает, предоставлять ли такой бонус своим работникам, и на каких условиях.