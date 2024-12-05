Зарплати в грудні зростуть вдвічі: хто отримає більше

Виплата 13-ї зарплати напередодні Нового року стала доброю традицією для багатьох компаній. Але чи отримаєте ви такий бонус у 2024 році? У нашій статті ми розповімо про умови виплати новорічних премій, розміри бонусів та категорії працівників, які можуть на них розраховувати.

Що таке 13 зарплата та від чого залежить її отримання

Річний бонус, або так звана “тринадцята зарплата”, – це додаткова виплата, яку компанії часто роблять своїм працівникам наприкінці року. Зазвичай її розмір дорівнює стандартній місячній заробітній платі, але може змінюватися в залежності від різних факторів. У деяких країнах така виплата є обов’язковою для роботодавців.

Щоб отримати річний бонус, працівник зазвичай повинен пропрацювати в компанії певний період, як правило, не менше року. Якщо стаж роботи менший, то і розмір бонусу може бути пропорційно зменшений. Крім того, умови нарахування 13-ї зарплати можуть відрізнятися залежно від країни, компанії та навіть галузі.

Зазвичай, річний бонус отримують штатні співробітники компанії. Фрилансери, тимчасові працівники та інші категорії, які не мають постійного трудового договору, можуть не розраховувати на таку виплату. У країнах, де 13-та зарплата є обов’язковою, її отримують лише офіційно працевлаштовані особи.

Рішення про виплату річного бонусу може залежати від фінансового стану компанії. Якщо компанія досягла хороших результатів, то ймовірність виплати бонусів працівникам зростає. Однак, у випадку фінансових труднощів, компанія може відмовитися від виплати бонусів або зменшити їх розмір.

Чи отримають українці 13-ту зарплату?

Це питання хвилює багатьох працівників напередодні свят. Відповідь коротка: не обов’язково. Виплата 13-ї зарплати в Україні – це прерогатива роботодавця. Кожна компанія самостійно вирішує, чи надавати такий бонус своїм працівникам, і на яких умовах.