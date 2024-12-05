Звичайні кухонні губки та оцет творять дива: ваша пралка блищатиме як нова

Пральна машинка – один з найуживаніших предметів домашньої техніки. Деякі господині перуть ледь не щодня, тож пралка швидко забруднюється і потребує догляду. Зокрема часто бруд та наліт накопичуються у відсіках для пральних засобів. Але існує простий лайфхак, який допоможе відчистити цей елемент пралки до блиску.

Звичайна губка та оцет – оце й усе, що треба

Щоб відсіки для прального порошку, гелю чи кондиціонеру стали як нові, знадобляться звичайні кухонні губки та трохи оцту. Ось, що з ними потрібно зробити:

Візьміть губку та налийте на неї оцет так, щоб губка максимально ним просочилася. Покладіть губку у відсік пралки, який потрібно очистити. Важливо покласти її м’якою стороною вниз, щоб оцет якнайкраще взаємодіяв із забрудненою поверхнею відсіку. У відсік для кондиціонера можна покласти меншу губку або відрізати від неї шматок і також покласти м’якою стороною вниз. Закрийте відсіки та залиште там губки з оцтом на 1-2 години. Якщо вони дуже брудні і присутній застарілий наліт, то не варто виймати губки раніше, ніж через 2 години. Відкрийте відсіки, дістаньте губки та акуратно протріть ними поверхню всередині відсіків. Це також потрібно робити м’якою стороною губки, щоб уникнути подряпин.

Мінімум зусиль та вражаючі результати

Скориставшись лайфхаком, ви не впізнаєте свою пральну машинку. Відсіки для пральних засобів заблищать як новенькі. Увесь наліт від прального порошку, гелю чи кондиціонеру зникне. При цьому всередині відсіків не буде жодних пошкоджень чи подряпин, які могли б з’явитися в результаті «агресивної» чистки щітками та різноманітними порошками.

Так, приклавши мінімальні зусилля, ви досягнете ідеальної чистоти у відсіках своєї пралки. До того ж значно знизите ризик розмноження у відсіках пральної машинки шкідливих бактерій, які можуть потрапити на одяг та завдати шкоди вашому здоров’ю чи здоров’ю вашої родини.