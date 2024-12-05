ВЛК проходити більше не потрібно: кого це стосується
Не всі військовозобов’язані в Україні під час воєнного стану зобов’язані проходити військово-лікарську комісію.
Військово-лікарська комісія (ВЛК) є обов’язковою процедурою для всіх військовозобов’язаних громадян України під час дії воєнного стану. Її метою є оцінка фізичного стану та здоров’я потенційних призовників для визначення їхньої придатності до військової служби. Непроходження ВЛК у встановлений термін може мати юридичні наслідки.
Деталі
Не всі військовозобов’язані громадяни України зобов’язані щорічно проходити військово-лікарську комісію. Існує ряд категорій осіб, які згідно з постановою Кабінету Міністрів України №675 від 7 червня 2024 року звільняються від цієї процедури. Це пов’язано з їхнім соціальним статусом, станом здоров’я або іншими обставинами.
- Молоді люди віком від 18 до 25 років, які не проходили строкову військову службу або не навчались на військових кафедрах, не зобов’язані проходити медичний огляд. Проходження медичної комісії є добровільним і необхідним лише для тих, хто виявив бажання вступити на військову службу за контрактом.
- Працівники підприємств, установ або організацій, які мають бронь, звільняються від проходження військово-лікарської комісії під час мобілізації. Бронювання надається працівникам стратегічно важливих підприємств, які забезпечують обороноздатність країни або працюють на об’єктах, критично важливих для функціонування держави.
- Громадяни, які мають неповнолітніх дітей, є одинокими батьками, опікунами або доглядають за хворими родичами, можуть отримати відстрочку від військової служби за сімейними обставинами. Це право передбачено законодавством і спрямоване на захист інтересів сім’ї та забезпечення соціальної підтримки.
Крім уже згаданих категорій, є й інші групи осіб, які звільняються від проходження ВЛК.
- Особи з обмеженою військовою придатністю. Громадяни, які через стан здоров’я не можуть виконувати обов’язки військової служби.
- Особи, які вичерпали свій мобілізаційний ресурс. Громадяни, які досягли віку, після якого вони більше не підлягають призову на військову службу.
- Особи, які позбавлені певних прав. Громадяни, засуджені за тяжкі злочини, втрачають право на військову службу.
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