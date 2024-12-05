ВЛК проходити більше не потрібно: кого це стосується

Не всі військовозобов’язані в Україні під час воєнного стану зобов’язані проходити військово-лікарську комісію.

Військово-лікарська комісія (ВЛК) є обов’язковою процедурою для всіх військовозобов’язаних громадян України під час дії воєнного стану. Її метою є оцінка фізичного стану та здоров’я потенційних призовників для визначення їхньої придатності до військової служби. Непроходження ВЛК у встановлений термін може мати юридичні наслідки.

Деталі

Не всі військовозобов’язані громадяни України зобов’язані щорічно проходити військово-лікарську комісію. Існує ряд категорій осіб, які згідно з постановою Кабінету Міністрів України №675 від 7 червня 2024 року звільняються від цієї процедури. Це пов’язано з їхнім соціальним статусом, станом здоров’я або іншими обставинами.

Молоді люди віком від 18 до 25 років, які не проходили строкову військову службу або не навчались на військових кафедрах, не зобов’язані проходити медичний огляд. Проходження медичної комісії є добровільним і необхідним лише для тих, хто виявив бажання вступити на військову службу за контрактом. Працівники підприємств, установ або організацій, які мають бронь, звільняються від проходження військово-лікарської комісії під час мобілізації. Бронювання надається працівникам стратегічно важливих підприємств, які забезпечують обороноздатність країни або працюють на об’єктах, критично важливих для функціонування держави. Громадяни, які мають неповнолітніх дітей, є одинокими батьками, опікунами або доглядають за хворими родичами, можуть отримати відстрочку від військової служби за сімейними обставинами. Це право передбачено законодавством і спрямоване на захист інтересів сім’ї та забезпечення соціальної підтримки.

Крім уже згаданих категорій, є й інші групи осіб, які звільняються від проходження ВЛК.