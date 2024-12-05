Касается всех Украинцев: правительство обновило правила возврата товаров

Правительство ввело новые правила возврата некачественных продуктов. Теперь потребители имеют право на возврат или замену продукта в течение 14 дней с момента покупки.

Кабинет Министров утвердил новый порядок, который регламентирует процедуру возврата некачественных пищевых продуктов.

Как теперь возвращать товары

Сроки возврата товара зависят от самого товара и являются следующими.

Для продуктов, которые быстро портятся 1 сутки. Это касается продуктов, требующих хранения в холодильнике или морозильнике, таких как мясо, рыба, молочные продукты и тому подобное.

Для продуктов с коротким сроком годности до 3 суток. Сюда относятся продукты, которые быстро теряют свои потребительские свойства, например, свежие фрукты, овощи, хлебобулочные изделия.

Для продуктов со стандартным сроком годности 14 дней. Это могут быть консервы, соки, бакалея и тому подобное.

Все больше украинцев выбирают удобный способ покупок – онлайн-заказ продуктов с доставкой на дом. При этом важно знать, что отсчет срока, в течение которого можно вернуть некачественный товар, начинается с того момента, когда вы его получили.

Чтобы вернуть некачественный продукт, приобретенный онлайн, вам понадобится сохранить чек и сам товар. Как правило, деньги за такой товар возвращают в течение одного рабочего дня с момента обращения.

Если вам доставили продукт, срок годности которого уже истек, несмотря на то, что это произошло не по вашей вине, продавец обязан вернуть вам деньги. Эти новые правила будут официально утверждены после завершения военного положения.

Украинские предприниматели получают дополнительную поддержку: государство компенсирует часть расходов на приобретение некоторых товаров. Воспользоваться этой программой можно во многих банках, в том числе в Ощадбанке. Это прекрасная возможность для бизнеса оптимизировать расходы.

В то же время, стоит упомянуть о сезонных распродажах, таких как Черная пятница. Хотя большие скидки привлекают, стоит быть осторожными. Часто магазины искусственно завышают цены перед распродажей, чтобы создать иллюзию значительных скидок. Поэтому перед покупкой рекомендуем сравнивать цены в разных магазинах и отслеживать стоимость товара в течение нескольких недель.