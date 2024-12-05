Стосується всіх Українців: уряд оновив правила повернення товарів

Уряд ввів нові правила повернення неякісних продуктів. Тепер споживачі мають право на повернення або заміну продукту протягом 14 днів з моменту покупки.

Кабінет Міністрів затвердив новий порядок, який регламентує процедуру повернення неякісних харчових продуктів.

Як тепер повертати товари

Терміни повернення товару залежать від самого товару та є такими.

Для продуктів, що швидко псуються 1 доба. Це стосується продуктів, які потребують зберігання в холодильнику або морозильнику, таких як м’ясо, риба, молочні продукти тощо.

Для продуктів з коротким терміном придатності до 3 діб. Сюди відносяться продукти, які швидко втрачають свої споживчі властивості, наприклад, свіжі фрукти, овочі, хлібобулочні вироби.

Для продуктів зі стандартним терміном придатності 14 днів. Це можуть бути консерви, соки, бакалія тощо.

Все більше українців обирають зручний спосіб покупок – онлайн-замовлення продуктів з доставкою додому. При цьому важливо знати, що відлік терміну, протягом якого можна повернути неякісний товар, починається з того моменту, коли ви його отримали.

Щоб повернути неякісний продукт, придбаний онлайн, вам знадобиться зберегти чек і сам товар. Як правило, гроші за такий товар повертають протягом одного робочого дня з моменту звернення.

Якщо вам доставили продукт, термін придатності якого вже минув, незважаючи на те, що це сталося не з вашої вини, продавець зобов’язаний повернути вам гроші. Ці нові правила будуть офіційно затверджені після завершення воєнного стану.

Українські підприємці отримують додаткову підтримку: держава компенсує частину витрат на придбання деяких товарів. Скористатися цією програмою можна у багатьох банках, зокрема в Ощадбанку. Це чудова можливість для бізнесу оптимізувати витрати.

Водночас, варто згадати про сезонні розпродажі, такі як Чорна п’ятниця. Хоча великі знижки приваблюють, варто бути обережними. Часто магазини штучно завищують ціни перед розпродажем, щоб створити ілюзію значних знижок. Тому перед покупкою рекомендуємо порівнювати ціни в різних магазинах і відстежувати вартість товару протягом кількох тижнів.