У вас газовый котел? Нафтогаз озвучил важное предупреждение

Нафтогаз Украины предоставил важные рекомендации для владельцев газовых котлов по их бесперебойной работе, особенно в отопительный сезон.

Нафтогаз отмечает, что исправный газовый котел является гарантией теплой зимы. Однако, бывают случаи, когда котел выходит из строя, и тогда необходимо быстро выяснить причину поломки.

Обратите внимание: вмешательство в работу газовой системы без соответствующей квалификации является опасным и может привести к утечке газа, пожару или даже взрыву. Для обеспечения безопасности и эффективной работы газового оборудования доверяйте его обслуживание только сертифицированным специалистам.

Теперь расскажем об основных проблемах с работой газового котла. В Нафтогазе привели возможные причины ошибки и распространенные неисправности.

Когда газовый котел отказывается запускаться, первопричиной часто становится неисправность электронного блока управления. Этот блок отвечает за общее управление котлом и его функциями.

Если котел включается, но не обеспечивает отопление, причин может быть несколько: Ошибочные команды. Блок управления может давать неправильные сигналы горелке, из-за чего та не зажигается или работает нестабильно. Некорректные данные датчиков. Датчики температуры, давления и других параметров могут предоставлять неточную информацию, что приводит к неправильной работе котла. Воздух в системе. Наличие воздуха в системе отопления может препятствовать циркуляции теплоносителя и снижать эффективность работы котла.



Многие современные котлы оснащены дисплеем, на котором отображаются коды ошибок. Эти коды указывают на конкретную проблему, которая возникла в системе. Для расшифровки кодов ошибок следует обратиться к инструкции к котлу.

Утечка воды из котла чаще всего свидетельствует об износе или повреждении уплотнительных элементов, таких как сальники, прокладки или сбросной клапан. Замена поврежденных деталей поможет устранить проблему.

Для точной диагностики и устранения проблемы рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту.