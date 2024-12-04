Маєте газовий котел? Нафтогаз озвучив важливе попередження

Нафтогаз України надав важливі рекомендації для власників газових котлів щодо їхньої безперебійної роботи, особливо в опалювальний сезон.

Нафтогаз зазначає, що справний газовий котел є гарантією теплої зими. Однак, бувають випадки, коли котел виходить з ладу, і тоді необхідно швидко з’ясувати причину поломки.

Зверніть увагу: втручання в роботу газової системи без відповідної кваліфікації є небезпечним і може призвести до витоку газу, пожежі або навіть вибуху. Для забезпечення безпеки та ефективної роботи газового обладнання довіряйте його обслуговування лише сертифікованим фахівцям.

Тепер розповімо про основні проблеми з роботою газового котла. В Нафтогазі навели можливі причини помилки та найпоширеніші несправності.

Коли газовий котел відмовляється запускатися, першопричиною часто стає несправність електронного блоку керування. Цей блок відповідає за загальне управління котлом і його функціями.

Якщо котел вмикається, але не забезпечує опалення, причин може бути декілька: Помилкові команди. Блок управління може давати неправильні сигнали пальнику, через що той не запалюється або працює нестабільно. Некоректні дані датчиків. Датчики температури, тиску та інших параметрів можуть надавати неточну інформацію, що призводить до неправильної роботи котла. Повітря в системі. Наявність повітря в системі опалення може перешкоджати циркуляції теплоносія та знижувати ефективність роботи котла.



Багато сучасних котлів оснащені дисплеєм, на якому відображаються коди помилок. Ці коди вказують на конкретну проблему, яка виникла в системі. Для розшифровки кодів помилок слід звернутися до інструкції до котла.

Витік води з котла найчастіше свідчить про знос або пошкодження ущільнювальних елементів, таких як сальники, прокладки або скидний клапан. Заміна пошкоджених деталей допоможе усунути проблему.

Для точної діагностики та усунення проблеми рекомендується звернутися до кваліфікованого спеціаліста.