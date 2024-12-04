На Auto.ria резко взлетели цены на бюджетные подержанные авто

После длительного периода стабильности на уровне 5500 долларов, рынок подержанных авто в Украине продемонстрировал резкий рост цен в ноябре, достигнув рекордных 6500 долларов.

По данным Института исследований авторынка, в течение последнего года на украинских интернет-платформах было опубликовано 2,7 миллиона объявлений о продаже подержанных легковых автомобилей. При этом, в ноябре наблюдался рост количества таких объявлений на 6,3% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув отметки 223,3 тысячи.

Детали

После длительного периода стабильности, когда средняя цена на подержанные авто держалась на уровне 5500 долларов, в ноябре наблюдается резкий скачок до 6500 долларов. Это новый рекордный показатель средней стоимости для украинского рынка подержанных автомобилей, который реализуется через онлайн-платформы.

Рост средней цены на подержанные авто не означает, что подорожали все модели. Это скорее результат появления на рынке более дорогих автомобилей из США, Китая и Европы.

Анализ данных Института исследований авторынка свидетельствует об устойчивой тенденции к повышению средней цены на подержанные автомобили, которые продаются через интернет.

Этот тренд можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, военные действия вынуждают многих людей продавать свои автомобили. Во-вторых, на рынке активно продаются почти новые автомобили, привезенные из-за границы.

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