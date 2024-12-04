На Auto.ria різко злетіли ціни на бюджетні вживані авто
Після тривалого періоду стабільності на рівні 5500 доларів, ринок вживаних авто в Україні продемонстрував різке зростання цін у листопаді, досягнувши рекордних 6500 доларів.
За даними Інституту досліджень авторинку, протягом останнього року на українських інтернет-платформах було опубліковано 2,7 мільйона оголошень про продаж вживаних легкових автомобілів. При цьому, у листопаді спостерігалося зростання кількості таких оголошень на 6,3% порівняно з попереднім місяцем, досягнувши позначки 223,3 тисячі.
Деталі
Після тривалого періоду стабільності, коли середня ціна на вживані авто трималася на рівні 5500 доларів, у листопаді спостерігається різкий стрибок до 6500 доларів. Це новий рекордний показник середньої вартості для українського ринку вживаних автомобілів, який реалізується через онлайн-платформи.
Зростання середньої ціни на вживані авто не означає, що подорожчали всі моделі. Це скоріше результат появи на ринку дорожчих автомобілів з США, Китаю та Європи.
Аналіз даних Інституту досліджень авторинку свідчить про стійку тенденцію до підвищення середньої ціни на вживані автомобілі, які продаються через інтернет.
Цей тренд можна пояснити кількома факторами. По-перше, військові дії змушують багатьох людей продавати свої автомобілі. По-друге, на ринку активно продаються майже нові автомобілі, привезені з-за кордону.
Пропонуємо ознайомитися з вартістю за типом силової установки.
- Автомобілі з газобалонним обладнанням. Залишаються найбюджетнішим варіантом. Середня ціна зросла на 150 доларів до 2650 доларів.
- Бензинові автомобілі. Є найбільш популярними на ринку. Подорожчали на 1000 доларів, досягнувши середньої ціни 6500 доларів.
- Дизельні автомобілі. Також подорожчали, але менш інтенсивно – на 200 доларів, до 7700 доларів.
- Гібридні автомобілі (MHEV/HEV/PHEV). Дещо подешевшали на 500 доларів, до 12 200 доларів.
- Електричні автомобілі. Продемонстрували значне зростання на 1400 доларів, досягнувши середньої ціни 16 800 доларів.
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