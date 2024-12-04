На Auto.ria різко злетіли ціни на бюджетні вживані авто

Після тривалого періоду стабільності на рівні 5500 доларів, ринок вживаних авто в Україні продемонстрував різке зростання цін у листопаді, досягнувши рекордних 6500 доларів.

За даними Інституту досліджень авторинку, протягом останнього року на українських інтернет-платформах було опубліковано 2,7 мільйона оголошень про продаж вживаних легкових автомобілів. При цьому, у листопаді спостерігалося зростання кількості таких оголошень на 6,3% порівняно з попереднім місяцем, досягнувши позначки 223,3 тисячі.

Деталі

Після тривалого періоду стабільності, коли середня ціна на вживані авто трималася на рівні 5500 доларів, у листопаді спостерігається різкий стрибок до 6500 доларів. Це новий рекордний показник середньої вартості для українського ринку вживаних автомобілів, який реалізується через онлайн-платформи.

Зростання середньої ціни на вживані авто не означає, що подорожчали всі моделі. Це скоріше результат появи на ринку дорожчих автомобілів з США, Китаю та Європи.

Аналіз даних Інституту досліджень авторинку свідчить про стійку тенденцію до підвищення середньої ціни на вживані автомобілі, які продаються через інтернет.

Цей тренд можна пояснити кількома факторами. По-перше, військові дії змушують багатьох людей продавати свої автомобілі. По-друге, на ринку активно продаються майже нові автомобілі, привезені з-за кордону.

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