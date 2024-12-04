Почему категорически нельзя перегружать стиралку: неожиданные последствия 

Вы наверняка слышали, что стиральную машину нельзя перегружать. Почему? Дело в том, что белью нужно пространство для эффективной стирки. Когда барабан забит до отказа, вещи просто не могут нормально перемешиваться, и вы рискуете получить плохо выстиранную одежду.

Почему нельзя переполнять стиральную машинку

Производители стиральных машин неоднократно предупреждают нас о рисках перегрузки. И это не просто слова. Чрезмерный объем белья может вызвать как немедленные, так и отдаленные последствия, которые ухудшат работу вашей стиральной машины.

Чтобы понять, почему перегрузка вредна для стиральной машины, давайте рассмотрим, как она работает. Электродвигатель вращает барабан, а вода с порошком удаляет загрязнения с ткани. Простой, но эффективный процесс. В результате мы получаем чистую одежду.

Так же работает и сушильная машина. Однако, если барабан слишком заполнен, одежда не может свободно переворачиваться, что препятствует эффективному испарению влаги.

Постоянная перегрузка приводит к тому, что электродвигатель работает с дополнительной нагрузкой, что может привести к его преждевременному износу. Кроме того, если белье не имеет достаточно места для перемещения, оно не будет выстирано качественно.

Перегруженная стиральная машина – это опасность для вашей одежды. Застежки-молнии, липучки и даже пуговицы могут повредить другие вещи. А мелкие предметы, такие как носки, могут легко потеряться в дренажных трубках.

Каждая перегрузка стиральной машины – это шаг к ее поломке. Электродвигатель, который работает на износ, может выйти из строя гораздо раньше, чем предполагал производитель.

Постоянно перегружая стиральную машину, вы сокращаете ее срок службы. Дополнительная нагрузка на электродвигатель и другие компоненты приводит к их быстрому изнашиванию.

И сушильная машина не любит перегрузки. Слишком много белья в барабане препятствует эффективной сушке и может привести к поломке прибора.

Чтобы избежать проблем, связанных с перегрузкой, следует придерживаться простых правил. Не заполняйте стиральную или сушильную машину более чем на 2/3 объема.