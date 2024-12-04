Чому категорично не можна перевантажувати пралку: несподівані наслідки 

Ви, напевно, чули, що пральну машину не можна перевантажувати. Чому? Справа в тому, що білизні потрібен простір для ефективного прання. Коли барабан забитий до відмови, речі просто не можуть нормально перемішуватися, і ви ризикуєте отримати погано випраний одяг.

Чому не можна переповнювати пральну машинку

Виробники пральних машин неодноразово попереджають нас про ризики перевантаження. І це не просто слова. Надмірний об’єм білизни може спричинити як негайні, так і віддалені наслідки, які погіршать роботу вашої пральної машини.

Щоб зрозуміти, чому перевантаження шкідливе для пральної машини, давайте розглянемо, як вона працює. Електродвигун обертає барабан, а вода з порошком видаляє забруднення з тканини. Простий, але ефективний процес. В результаті ми отримуємо чистий одяг.

Так само працює і сушильна машина. Однак, якщо барабан занадто заповнений, одяг не може вільно перевертатися, що перешкоджає ефективному випаровуванню вологи.

Постійне перевантаження призводить до того, що електродвигун працює з додатковим навантаженням, що може призвести до його передчасного зносу. Крім того, якщо білизна не має достатньо місця для переміщення, вона не буде випрана якісно.

Перевантажена пральна машина – це небезпека для вашого одягу. Застібки-блискавки, липучки та навіть ґудзики можуть пошкодити інші речі. А дрібні предмети, такі як шкарпетки, можуть легко загубитися в дренажних трубках.

Кожне перевантаження пральної машини – це крок до її поломки. Електродвигун, який працює на знос, може вийти з ладу набагато раніше, ніж передбачав виробник.

Постійно перевантажуючи пральну машину, ви скорочуєте її термін служби. Додаткове навантаження на електродвигун і інші компоненти призводить до їх швидкого зношування.

І сушильна машина не любить перевантаження. Занадто багато білизни в барабані перешкоджає ефективному сушінню і може призвести до поломки приладу.

Щоб уникнути проблем, пов’язаних з перевантаженням, слід дотримуватися простих правил. Не заповнюйте пральну або сушильну машину більше ніж на 2/3 об’єму.