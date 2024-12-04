Один из мобильных операторов срочно снижает стоимость тарифов: каким абонентам скоро повезет

В Украине есть три мобильных оператора: Киевстар, Водафон и Лайфселл. Первые два считаются лидерами рынка, ведь поделили между собой больше всего абонентов. Что касается Лайфсела, то число клиентов компании резко возросло, когда начались массовые отключения света. Мобильный интернет от Лайфселл оказался лучшим по качеству, по крайней мере, во многих регионах. И вот сейчас Лайфселл может переманить к себе еще много абонентов. Все из-за новой акции, которую компания запустила 2 декабря 2024 года и которая продлится до 31 января 2025 года.

Акция называется “Стоп цена”

Эта акция позволяет абонентам зафиксировать стоимость тарифов на 2024 год. И это действительно выгодно, ведь тарифы у всех операторов постоянно растут, и в 2025 году этот рост точно не закончится.

“Lifecell запускает акцию для новых MNP-абонентов стоп-цена. Абоненты, которые перенесут свой номер в сеть lifecell в период со 2 декабря 2024 по 31 января 2025 (включительно), смогут зафиксировать стоимость своего пакета услуг до конца 2025 года”, — отметили представители компании.

Речь о двух тарифах:

Национальный тариф «Свободный Лайф». Наполнение пакета: безлимитный Интернет и 1600 мин на все номера. Цена – 180 грн/4 недели. Региональный тариф «Мощный». Наполнение: безлимитный интернет на условиях акции «Мощный безлимит» до 31.01.2026 г. и 800 минут на все мобильные номера. Цена – 100 грн/4 недели.

Абоненты могут перенести свой номер в сеть Лайфселл, но при этом визуально он не изменится, что очень удобно.

Сделать это можно следующим образом:

Подайте заявку на перенос номера онлайн или в отделении мобильного оператора Лайфселл. Дождитесь новой сим карты, которая будет активна в течение трех дней. Выберите тарифный план и подключите его.

Это действительно выгодно, особенно если выбрать тариф за 100 гривен. Вероятно, дешевле в Украине сейчас даже нет.