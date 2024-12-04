Один з мобільних операторів терміново знижує вартість тарифів: яким абонентам невдовзі пощастить

В Україні є три мобільних оператори: Київстар, Водафон та Лайфселл. Перші два вважаються лідерами ринку, адже поділили між собою найбільше абонентів. Щодо Лайфселу, то число клієнтів цієї компанії різко зросло, коли почалися масові відключення світла. Мобільний інтернет від Лафселл виявився найкращим по якості, принаймні у багатьох регіонах. І ось, зараз Лайфселл може переманити до себе ще багато абонентів. Все через нову акцію, яку компанія запустила 2 грудня 2024 року і яка триватиме до 31 січня 2025 року.

Акція називається “Стоп ціна”

Ця акція дозволяє абонентам зафіксувати вартість тарифів на весь 2024 рік. І це справді вигідно, адже тарифи у всіх операторів постійно зростають і у 2025 році це зростання точно не закінчиться.

“Lifecell запускає акцію для нових MNP-абонентів «сТОП-ціна». Aбоненти, які перенесуть свій номер до мережі lifecell у період з 2 грудня 2024 року по 31 січня 2025 року (включно), зможуть зафіксувати вартість свого пакета послуг до кінця 2025 року”, – зазначили представники компанії.

Мова про два тарифи:

Національний тариф «Вільний Лайф». Наповнення пакету: безлімітний інтернет та 1600 хв на всі номери. Ціна — 180 грн/4 тижні. Регіональний тариф «Потужний». Наповнення: безлімітний інтернет на умовах акції «Потужний безліміт» до 31.01.2026 р. та 800 хвилин на всі мобільні номери. Ціна — 100 грн/4 тижні.

Абоненти можуть перенести свій номер в мережу Лайфселл, але при цьому візуально він не зміниться, що дуже зручно.

Зробити це можна наступним чином:

Подайте заявку на перенесення номера онлайн або у відділенні мобільного оператора Лайфселл. Дочекайтесь на нову сім-картку, яка буде активна протягом трьох днів. Оберіть тарифний план та підключіть його.

Це справді вигідно, а особливо якщо обрати тариф за 100 гривень. Ймовірно дешевших в Україні наразі навіть немає.