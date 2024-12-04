Почему так дорожают яйца: Антимонопольный комитет начал расследование

В Украине очень резко подскочили цены на куриные яйца. Буквально через несколько дней десяток яиц подорожал более чем на 20 гривен. Такое резкое подорожание удивило не только людей, но и уже начавший расследование Антимонопольный комитет. Журналисты, работающие в различных средствах массовой информации, тоже стали больше интересоваться данным вопросом и выяснять, нет ли сговора между птицефабриками.

Вот что рассказывают корреспонденты

Цены на яйца могут отличаться в зависимости от города. На столичных рынках десяток яиц стоит даже 80 гривен.

“Этой осенью у украинцев может показаться, что наши отечественные куры буквально несут золотые яйца. А ведь цены на этот популярный продукт бьют все рекорды. Купить себе не только лоток, а хотя бы десяток — уже, считайте, роскошь”, — говорит журналистка.

Продавцы отмечают, что по-другому не могут, ведь закупают у птицефабрик яйца по высокой цене, а еще дополнительные расходы на бензин. Говорят, что наценка и так минимальна.

Эксперты говорят, что яйца будут дорожать еще больше

“Я думаю, что сейчас будет небольшое плато – вот до середины декабря месяца, тех 15 дней. А потом примерно с 18 декабря у нас снова яйца пойдут вверх. Потому что мы будем готовиться к рождественским праздникам», – говорит экономист Олег Пендзин.

Что касается самих птицефабрик, то их руководители тоже прокомментировали ситуацию. Говорят, такие цены не надуманы и абсолютно реальны.

“За год цена выросла на некоторое сырье почти вдвое. Если в прошлом сезоне кукурузу можно было купить за 4-4,5 тысяч, то сейчас мы ее покупаем за 8-8,5. Очень критическая была ситуация с отключением света – это июнь-июль, потому что мы почти работали на генераторе. Летом были дни, когда генератор работал 20-22 часа, что привело к ломанию одного генератора, и пришлось экстренно покупать новый”, — говорит директор птицефабрики Снежана Ковальчук.

В то же время производители говорят, что где-то в середине января цены на яйца стабилизируются, однако не известно, будут ли они ниже, чем сейчас.