Чому так дорожчають яйця: Антимонопольний комітет розпочав розслідування

В Україні дуже різко підстрибнули ціни на курячі яйця. Буквально за кілька днів десяток яєць подорожчав більш як на 20 гривень. Таке різке подорожчання здивувало не лише людей, а й Антимонопольний комітет, який вже розпочав розслідування. Журналісти, що працюють у різних засобах масової інформації теж почали більше цікавитись даним питанням й вияснювати, чи немає часом змови між птахофабриками.

Ось, що розповідають кореспонденти

Ціни на яйця ще можуть відрізнятися залежно від міста. На столичних ринках десяток яєць коштує навіть 80 гривень.

“Цієї осені в українців може скластися враження, що наші вітчизняні кури буквально несуть золоті яйця. Адже ціни на цей популярний продукт б’ють всі рекорди. Купити собі не те що лоток, а хоча б десяток — уже, вважайте, розкіш”, – каже журналістка.

Продавці зазначають, що по-іншому не можуть, адже закуповують у птахофабрик яйця за високою ціною, а ще додаткові витрати на бензин тощо. Кажуть, що націнка й так мінімальна.

Експерти кажуть, що яйця дорожчатимуть ще більше

“Я думаю, що зараз буде невеличке плато – от до середини грудня місяця, тих 15 днів. А потім десь приблизно з 18 грудня у нас знову яйце підуть вверх. Тому що ми будемо готуватися до різдвяних свят”, – каже економіст Олег Пендзин.

Щодо самих птахофабрик, то їх керівники теж прокоментували ситуацію. Кажуть, такі ціни не надумані та є абсолютно реальними.

“За рік ціна виросла на деяку сировину майже вдвічі. Якщо в минулому сезоні кукурудзу можна було купити за 4-4,5 тисячі, то зараз ми її купуємо за 8-8,5. Дуже критична була ситуація з відключенням світла – це червень-липень, тому що ми майже працювали на генераторі. Влітку були дні, коли генератор працював 20-22 години, що спричинило до ламання одного генератора, і довелося екстрено купувати новий”, – каже директорка птахофабрики Сніжана Ковальчук.

Водночас виробники кажуть, що десь в середині січня ціни на яйця стабілізуються, однак не відомо, чи будуть вони нижчими ніж є зараз.