Ці два продукти не дають вам схуднути: продовжите їх їсти і струнка фігура залишиться лише в мріях

Напередодні Нового року люди зазвичай встановлюють собі цілі, яких хотіли б досягти протягом наступного року. У переліку цих цілей нерідко фігурує бажання схуднути та привести своє тіло в тонус.

Скинути кілька зайвих кілограмів – чудова ідея. І не тільки з точки зору зовнішнього вигляду, а також здоров’я. Відомий дієтолог Майкл Мослі розповів, як це зробити, виключивши зі свого раціону всього два продукти.

Цукор

Експерт в галузі здорового харчування зазначив, що продукти з високим вмістом цукру – головний ворог бажаючих схуднути. Якщо не виключити їх зі свого раціону, досягти хороших результатів у справі зниження ваги буде вкрай складно.

Мослі наполеглив радить якщо не виключити повністю, то принаймні скоротити кількість солодкого в раціоні. Зокрема належить контролювати споживання цукерок, шоколаду та інших солодощів. А ще забути про магазинні соуси, солодкі напої та готові сніданки. Їх можна замінити соусами власного приготування, трав’яними чаями та домашніми сніданками, наприклад омлетом що яєчнею.

Крохмалисті вуглеводи

Другим ворогом стрункої фігури та хорошого самопочуття доктор Майкл Мослі вважає крохмалисті вуглеводи. До їх числа входять:

пшеничний хліб та випічка;

макарони;

білий рис;

картопля.

Від усіх цих продуктів дієтолог рекомендує відмовитися. Тим більше, що їх зовсім не складно замінити на подібні за смаком та властивостями. Зокрема він радить вживати хліб, хлібобулочні вироби та макарони з цільнозернової муки. Білий рис спеціаліст пропонує замінити на бурий, гречку чи булгур.

Також Доктор Мослі рекомендує додати у свій раціон бобові, наприклад квасолю чи сою. Такі продукти містять у собі велику кількість рослинного білка і чудово втамовують голод. Крім того вони знижують рівень холестерину та цукру у крові, що суттєво зменшує ризик виникнення неконтрольованого голоду і переїдання.