У п’ятницю 6 грудня погода в Україні різко зміниться: буде не до жартів

Перший тиждень зими в Україні проходить відносно спокійно. Ані сильних морозів, ані рясних снігопадів поки що не спостерігається. Однак незабаром розмірений ритм життя українців порушать примхи природи. Синоптикиня розповіла, які непередбачувані погодні явища чекають на українців вже у п’ятницю 6 грудня.

Якою буде погода у четвер 5 грудня?

За словами синоптикині Наталії Диденко, у четвер 5 грудня на всій території України погода буде помірно прохолодна без значних опадів. Власне погодні умови мало чим відрізнятиметься від тих, що панували в Україні протягом останніх кількох днів.

Температура коливатиметься від – 3 градусів уночі до +4 градусів у світлий час доби. Натомість у столиці буде дещо прохолодніше – від -3…-1 градусів уночі до 0 градусів удень.

Щоправда зранку рух на автошляхах країни може ускладнити сильний туман. Він значно знизить видимість, тож водіям рекомендують не вимикати фари та бути дуже уважними за кермом.

Чого чекати у п’ятницю 6 грудня?

У день Святого Миколая, п’ятницю 6 грудня, країну накриють рясні дощі й снігопади. Та, на щастя, буревію синоптики не прогнозують. Слабкий південно-східний вітер буде доволі теплим як для зимового сезону, тож не створить українцям жодних проблем.

Що ж стосується температури повітря, то вона суттєво не зміниться:

-4…0 градусів – уночі;

-2…+4 градусів – вдень.

Однак через велику кількість опадів, зокрема мокрого снігу, очікується ожеледиця. На дорогах та тротуарах буде слизько, тож громадянам радять бути обережними. Адже за таких погодних умов пішоходи часто падають та травмуються, послизнувшись на заледенілому тротуарі.

Не менш уважними радять бути і водіям. Ожеледиця значно ускладнює кермування і може стати причиною ДТП. Тож автомобілістам варто зберігати максимальну концентрацію за кермом. А ти, хто ще не встиг змінити літню гуму на зимову, краще взагалі не виїздити в цей день на вулицю.