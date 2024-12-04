В Україні змінилися правила бронювання: великий дохід дає право на відстрочку, але не гарантує її

В Україні з 1 грудня почали діяти нові правила бронювання військовозобов’язаних. Згідно з ними громадяни, що отримують відстрочку за місцем роботи, повинні заробляти принаймні 20 тис. грн в місяць. Але навіть маючи таку зарплатню українці ризикують будь-якої миті втратити бронь.

В якому випадку можуть скасувати відстрочку?

Згідно з оновленими правилами бронювання, якщо бодай за один місяць звітного періоду заброньований працівник отримав менше 20 тис. грн – про відстрочку він може забути. Тобто навіть маючи постійну зарплатню скажімо у 25 тис. грн, через одну єдину недоплату працівник автоматично втрачає право на бронь.

Доречі, якщо військовозобов’язаний почав працювати під час останнього звітного кварталу, то навіть попри «підходящу» зарплатню він не може бути заброньований. Адже за новими правилами його заробітна плата повинна відповідати поставленим умовам впродовж всього звітного періоду. А якщо працевлаштування відбулося наприклад на другий місяць кварталу, то протягом першого місяця працівник взагалі нічого не заробляв.

Коли почнуть бронювати за новими правилами?

З 28 лютого 2025 року бронювання вже відбуватиметься у відповідності до нових вимог законодавства. За основу будуть брати зарплатні дані за останній квартал 2024 року. Тож на відстрочку матимуть право працівники, що з жовтня по грудень заробляли понад 20 тис. грн. Та лише за умови, що протягом цього періоду їхній дохід жодного разу не падав нижче встановленої планки.

Нагадаємо також, що йдеться про працівників установ, організацій та підприємств, які мають право на бронювання. До них входять:

держустанови;

правоохоронні органи;

суди;

підприємства, що входять до переліку критично важливих для економіки та громадян.

Саме ж бронювання здійснюється керівництвом установи, організації чи підприємства шляхом подачі списку співробітників через портал державних послуг «Дія».