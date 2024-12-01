Потрібно знати кожному: як правильно перезапустити пральну машину після відключення світла

1007Хто з нас не стикався з ситуацією, коли раптове відключення електроенергії переривало прання? Багато хто замислюється, чи безпечно це для пральної машини і що робити далі. Насправді, сама по собі відсутність електрики не шкодить приладу. Набагато більшу загрозу становлять саме моменти, коли світло знову вмикають, адже тоді можуть виникнути перенапруги, які можуть пошкодити електроніку.

Що робити, якщо під час прання вимкнули світло

Якщо світло вимкнулося під час прання, не варто панікувати. Більшість сучасних пральних машин мають функцію пам’яті, яка дозволяє їм “запам’ятати” на якому етапі було перервано прання. Після відновлення електропостачання, машина зазвичай автоматично продовжує роботу з того самого місця.

Якщо після відновлення світла ваша пральна машина не почала працювати автоматично, не хвилюйтесь. Спробуйте перезапустити її:

Натисніть кнопку “Пуск/Пауза”. Вимкніть машинку за допомогою кнопки “Живлення”. Ввімкніть пральну машину знову і оберіть потрібну програму прання.

Якщо після цих дій нічого не змінилося, вимкніть машинку з розетки на кілька секунд і спробуйте увімкнути знову.

Найчастіше проблеми з відновленням прання виникають у старих моделях пральних машин або в тих, у яких є несправності в електронному блоку керування. В таких випадках рекомендується спочатку злити воду з бака машинки, вибравши відповідний режим. Після цього можна запустити новий цикл прання з початку.

Якщо вам потрібно дістати білизну, а в барабані ще залишилася вода, можна скористатися функцією “без віджиму”. Після завершення зливу води дверцята машинки автоматично відчиняться, і ви зможете витягти білизну.

Якщо після всіх спроб пральна машина не працює, спробуйте повністю відключити її від електромережі на півгодини. Потім увімкніть машинку знову і повторіть всі попередні дії.