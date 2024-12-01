Нужно знать каждому: как перезапустить стиральную машину после отключения света

Кто из нас не сталкивался с ситуацией, когда внезапное отключение электроэнергии прерывало стирку? Многие задумываются, безопасно ли это для стиральной машины и что делать дальше. На самом деле, само по себе отсутствие электричества не вредит прибору. Гораздо большую угрозу представляют именно моменты, когда свет снова включают, ведь тогда могут возникнуть перенапряжения, которые могут повредить электронику.

Что делать, если во время стирки выключили свет

Если свет выключился во время стирки, не стоит паниковать. Большинство современных стиральных машин имеют функцию памяти, которая позволяет им «запомнить» на каком этапе была прервана стирка. После восстановления электроснабжения, машина обычно автоматически продолжает работу с того же места.

Если после восстановления света ваша стиральная машина не начала работать автоматически, не волнуйтесь. Попробуйте перезапустить ее:

Нажмите кнопку «Пуск/Пауза».

Выключите машинку с помощью кнопки «Питание».

Включите стиральную машину снова и выберите нужную программу стирки.

Если после этих действий ничего не изменилось, выключите машинку из розетки на несколько секунд и попробуйте включить снова.

Чаще всего проблемы с возобновлением стирки возникают у старых моделей стиральных машин или у тех, у которых есть неисправности в электронном блоке управления. В таких случаях рекомендуется сначала слить воду из бака машинки, выбрав соответствующий режим. После этого можно запустить новый цикл стирки с начала.

Если вам нужно достать белье, а в барабане еще осталась вода, можно воспользоваться функцией «без отжима». После завершения слива воды дверца машинки автоматически откроется, и вы сможете извлечь белье.

Если после всех попыток стиральная машина не работает, попробуйте полностью отключить ее от электросети на полчаса. Затем включите машинку снова и повторите все предыдущие действия.