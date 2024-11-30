Важная информация для клиентов Ощадбанка: с 1 декабря изменят правила пользования

С 1 декабря 2024 года клиенты Ощадбанка заметят значительные изменения в обслуживании. Эти изменения касаются, прежде всего, того, как мы будем пользоваться банковскими услугами. Станут ли эти изменения более удобными для клиентов и что именно нужно знать, чтобы избежать неожиданных расходов – эти вопросы волнуют многих.

Детали

Одним из важнейших нововведений является возможность снимать наличные без каких-либо дополнительных комиссий не только в банкоматах Ощадбанка, но и в банкоматах других украинских банков. Это означает, что клиенты больше не будут привязаны к конкретной банковской сети и смогут снимать деньги там, где им удобно. Также это позволит сэкономить на комиссиях, которые ранее взимались за снятие наличных в чужих банкоматах.

Улучшения для клиентов, которые получают зарплату через Ощадбанк

Изменения, которые происходят в Ощадбанке, направлены на то, чтобы сделать пользование банковскими услугами более удобным для компаний, которые выплачивают зарплату своим работникам через этот банк.

Изменения, которые внедряет Ощадбанк, направленные на улучшение сервиса для компаний, выплачивающих зарплату своим работникам через этот банк. Отсутствие комиссии за снятие наличных сделает сотрудничество с банком еще более выгодным для компаний и поможет привлечь новых клиентов.

Ограничения на переводы средств с карты на карту

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины ввел временное ограничение на переводы средств с одной карты на другую. Это означает, что в течение одного календарного месяца вы можете перевести не более 150 000 гривен со всех своих карт на карты других людей. Главная цель этого ограничения – борьба с незаконными финансовыми операциями, такими как отмывание денег и финансирование терроризма.

Как воспользоваться новыми возможностями снятия наличных без комиссии?

Клиентам Ощадбанка не нужно делать никаких дополнительных шагов, чтобы воспользоваться этой услугой. Все происходит автоматически! С 1 декабря 2024 года все зарплатные и платежные карты Ощадбанка подключатся к этой программе. Это значит, что вы сможете снять наличные в любом банкомате Украины без каких-либо дополнительных комиссий.