Важлива інформація для клієнтів Ощадбанку: з 1 грудня змінять правила користування

З 1 грудня 2024 року клієнти Ощадбанку помітять значні зміни в обслуговуванні. Ці зміни стосуються, перш за все, того, як ми будемо користуватися банківськими послугами. Чи стануть ці зміни більш зручними для клієнтів і що саме потрібно знати, щоб уникнути несподіваних витрат – ці питання хвилюють багатьох.

Деталі

Одним із найважливіших нововведень є можливість знімати готівку без будь-яких додаткових комісій не тільки в банкоматах Ощадбанку, але й в банкоматах інших українських банків. Це означає, що клієнти більше не будуть прив’язані до конкретної банківської мережі і зможуть знімати гроші там, де їм зручно. Також це дозволить заощадити на комісіях, які раніше стягувалися за зняття готівки в чужих банкоматах.

Покращення для клієнтів, які отримують зарплату через Ощадбанк

Зміни, які відбуваються в Ощадбанку, спрямовані на те, щоб зробити користування банківськими послугами більш зручним для компаній, які виплачують зарплату своїм працівникам через цей банк.

Зміни, які впроваджує Ощадбанк, спрямовані на покращення сервісу для компаній, що виплачують зарплату своїм працівникам через цей банк. Відсутність комісії за зняття готівки зробить співпрацю з банком ще більш вигідною для компаній і допоможе залучити нових клієнтів.

Обмеження на перекази коштів з картки на картку

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України ввів тимчасове обмеження на перекази коштів з однієї картки на іншу. Це означає, що протягом одного календарного місяця ви можете переказати не більше ніж 150 000 гривень з усіх своїх карток на картки інших людей. Головна мета цього обмеження – боротьба з незаконними фінансовими операціями, такими як відмивання грошей та фінансування тероризму.

Як скористатися новими можливостями зняття готівки без комісії?

Клієнтам Ощадбанку не потрібно робити ніяких додаткових кроків, щоб скористатися цією послугою. Все відбувається автоматично! З 1 грудня 2024 року всі зарплатні та платіжні картки Ощадбанку підключаться до цієї програми. Це означає, що ви зможете зняти готівку в будь-якому банкоматі України без будь-яких додаткових комісій.