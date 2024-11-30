Украинцам дадут денежную помощь на прохождение зимы: кто может получить и куда обращаться

В Украине существуют программы государственной поддержки для людей, которые отапливают свои дома с помощью твердого топлива, такого как уголь или дрова. Если у вас нет централизованного отопления, а также вы не используете газ или электричество для обогрева, вы можете претендовать на получение жилищной субсидии или льготы на приобретение твердого топлива. Это означает, что государство может частично компенсировать вам расходы на отопление.

Детали

Кроме субсидии на твердое топливо, такие лица также могут получить жилищную субсидию на другие коммунальные услуги, такие как электроэнергия, вода, вывоз мусора и тому подобное. То есть, государство может помочь вам не только с отоплением, но и с оплатой других коммунальных услуг.

Право на получение жилищной субсидии на твердое топливо имеют семьи, которые имеют низкие доходы и не могут самостоятельно оплатить расходы на отопление. А льготы на приобретение твердого топлива предоставляются определенным категориям граждан, таким как:

ветераны войны;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы;

многодетные семьи и другие.

То есть, если вы принадлежите к одной из таких категорий, вы имеете дополнительные возможности для получения поддержки.

Чтобы получить жилищную субсидию или льготу на твердое топливо, необходимо обратиться в соответствующие органы и подать необходимые документы. Для получения субсидии нужно подать заявление и декларацию о доходах семьи. А для получения льготы, кроме заявления, может понадобиться дополнительная справка о том, что в вашем жилье установлено печное отопление. Важно помнить, что такие обращения подаются один раз в год.

Кроме основной жилищной субсидии и льгот на твердое топливо, украинские домохозяйства, которые получают эту помощь, могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку. Эта дополнительная выплата предоставляется ежегодно в течение отопительного сезона.

Размер дополнительной помощи рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства и зависит от того, какую сумму субсидии или льготы оно уже получает. То есть, чем больше сумма основной помощи, тем больше будет и дополнительная выплата.

В Пенсионном фонде подчеркнули, если вы уже получаете субсидию или льготу на твердое топливо в 2024 году, то вам не нужно дополнительно обращаться за этой дополнительной помощью. Пенсионный фонд автоматически проведет все необходимые расчеты на основе уже имеющейся у них информации о вашем домохозяйстве.