Українцям дадуть грошову допомогу на проходження зими: хто може отримати та куди звертатися

В Україні існують програми державної підтримки для людей, які опалюють свої домівки за допомогою твердого палива, такого як вугілля чи дрова. Якщо у вас немає централізованого опалення, а також ви не використовуєте газ або електрику для обігріву, ви можете претендувати на отримання житлової субсидії або пільги на придбання твердого палива. Це означає, що держава може частково компенсувати вам витрати на опалення.

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Крім субсидії на тверде паливо, такі особи також можуть отримати житлову субсидію на інші комунальні послуги, такі як електроенергія, вода, вивезення сміття тощо. Тобто, держава може допомогти вам не лише з опаленням, а й з оплатою інших комунальних послуг.

Право на отримання житлової субсидії на тверде паливо мають сім’ї, які мають низькі доходи і не можуть самостійно оплатити витрати на опалення. А пільги на придбання твердого палива надаються певним категоріям громадян, таким як:

ветерани війни;

постраждалі від Чорнобильської катастрофи;

багатодітні сім’ї та інші.

Тобто, якщо ви належите до однієї з таких категорій, ви маєте додаткові можливості для отримання підтримки.

Щоб отримати житлову субсидію або пільгу на тверде паливо, необхідно звернутися до відповідних органів і подати необхідні документи. Для отримання субсидії потрібно подати заяву та декларацію про доходи сім’ї. А для отримання пільги, крім заяви, може знадобитися додаткова довідка про те, що у вашому житлі встановлено пічне опалення. Важливо пам’ятати, що такі звернення подаються один раз на рік.

Крім основної житлової субсидії та пільг на тверде паливо, українські домогосподарства, які отримують цю допомогу, можуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку. Ця додаткова виплата надається щороку протягом опалювального сезону.

Розмір додаткової допомоги розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від того, яку суму субсидії або пільги воно вже отримує. Тобто, чим більша сума основної допомоги, тим більшою буде і додаткова виплата.

В Пенсійному фонді підкреслили, якщо ви вже отримуєте субсидію або пільгу на тверде паливо у 2024 році, то вам не потрібно додатково звертатися за цією додатковою допомогою. Пенсійний фонд автоматично проведе всі необхідні розрахунки на основі вже наявної у них інформації про ваше домогосподарство.