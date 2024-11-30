Пенсии в декабре пересчитают: стало известно, кто получит больше

Многие украинские пенсионеры уже в этом декабре смогут рассчитывать на увеличение своих пенсий. В частности, дополнительные средства получат те, кому в ноябре исполнилось 70, 75 или 80 лет. Однако, эта доплата касается только тех пенсионеров, чья общая пенсия не превышает установленного лимита в 10340,35 гривен.

Детали

Как сообщает издание «На пенсии», размер дополнительной выплаты зависит от возраста пенсионера. Так, тем, кто достиг 70-летия, будет начислена ежемесячная доплата в размере 300 гривен. Для тех, кому исполнилось 75 лет, эта сумма составит 456 гривен, а для 80-летних и старше – 570 гривен.

Кроме того, отдельные категории пенсионеров, проживающих в регионах, где ведутся активные боевые действия или существует такая угроза, также могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку. В частности, это касается тех, чья пенсия не превышает 3250 гривен и кто не получал помощь от международных организаций с начала марта 2023 года. Важно отметить, что для получения этой выплаты не нужно подавать дополнительные документы – она будет автоматически начислена на основании данных Пенсионного фонда Украины.

Если взять всех пенсионеров вместе, то в среднем они выходят на пенсию в возрасте 54 года. Однако, это среднее значение может быть несколько искажено из-за того, что некоторые категории работников, такие как прокуроры, судьи, военные и другие, имеют право на досрочную пенсию. То есть, они могут выйти на пенсию раньше общепринятого возраста. Это приводит к тому, что средний возраст выхода на пенсию для всех категорий работников ниже, чем мог бы быть.

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) провела детальное исследование украинской пенсионной системы и сравнила ее с другими странами-членами организации. Результаты этого исследования были опубликованы в виде отчета, в котором подробно описано состояние дел в украинской пенсионной системе и выявлены основные проблемы.

Отчет OECD показывает, что за последние годы произошли определенные положительные изменения в украинской пенсионной системе. В частности, уменьшилась доля лиц, которые выходят на пенсию до 60 лет. Если в 2019 году таких лиц было 25%, то в 2023 году их количество сократилось до 11%. В то же время, возросло количество людей, которые продолжают работать после достижения 60-летнего возраста. В 2019 году таких лиц было всего 0,5%, а в 2023 году их доля увеличилась до 14%.