Пенсії в грудні перерахують: стало відомо, хто отримує більше

Багато українських пенсіонерів вже цього грудня зможуть розраховувати на збільшення своїх пенсій. Зокрема, додаткові кошти отримають ті, кому у листопаді виповнилося 70, 75 або 80 років. Однак, ця доплата стосується лише тих пенсіонерів, чия загальна пенсія не перевищує встановленого ліміту у 10340,35 гривень.

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Як повідомляє видання “На пенсії”, розмір додаткової виплати залежить від віку пенсіонера. Так, тим, хто досяг 70-річчя, буде нараховано щомісячну доплату у розмірі 300 гривень. Для тих, кому виповнилося 75 років, ця сума становитиме 456 гривень, а для 80-річних і старших – 570 гривень.

Крім того, окремі категорії пенсіонерів, які проживають у регіонах, де ведуться активні бойові дії або існує така загроза, також можуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку. Зокрема, це стосується тих, чия пенсія не перевищує 3250 гривень і хто не отримував допомогу від міжнародних організацій з початку березня 2023 року. Важливо зазначити, що для отримання цієї виплати не потрібно подавати додаткові документи – вона буде автоматично нарахована на підставі даних Пенсійного фонду України.

Якщо взяти всіх пенсіонерів разом, то в середньому вони виходять на пенсію у віці 54 роки. Однак, це середнє значення може бути дещо спотворене через те, що деякі категорії працівників, такі як прокурори, судді, військові та інші, мають право на дострокову пенсію. Тобто, вони можуть вийти на пенсію раніше за загальноприйнятий вік. Це призводить до того, що середній вік виходу на пенсію для всіх категорій працівників є нижчим, ніж міг би бути.

Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD) провела детальне дослідження української пенсійної системи і порівняла її з іншими країнами-членами організації. Результати цього дослідження були опубліковані у вигляді звіту, в якому детально описано стан справ в українській пенсійній системі та виявлені основні проблеми.

Звіт OECD показує, що за останні роки відбулися певні позитивні зміни в українській пенсійній системі. Зокрема, зменшилася частка осіб, які виходять на пенсію до 60 років. Якщо у 2019 році таких осіб було 25%, то у 2023 році їхня кількість скоротилася до 11%. Водночас, зросла кількість людей, які продовжують працювати після досягнення 60-річного віку. У 2019 році таких осіб було лише 0,5%, а у 2023 році їхня частка збільшилася до 14%.