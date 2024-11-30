Одна из европейских стран заявила, что готова принять новые волны беженцев из Украины

Война в Украине длится уже три года и за это время очень многие страны заявили, что не будут продолжать коллективную защиту для украинцев. Некоторые страны заявили, что будут продолжать ее, но только для некоторых категорий граждан. Также существенно изменились и условия, на которых украинцы находятся за рубежом. Практически повсюду уменьшилось количество материальной помощи и социальной поддержки в виде бесплатного жилья. Но есть страны, что и дальше готовы поддерживать украинцев и принимать их в том количестве, в котором понадобится. Одна из таких стран Австрия.

О намерениях страны заявил посол Австрии в Украине

Посол Австрии в Украине Арад Бенкё заявил, что страна и дальше готова принимать новые волны беженцев, если в этом будет потребность. Он отметил, что австрийские власти не видят в этом большой проблемы. Мол, те украинцы, которых уже приютила Австрия, отлично интегрируются в общество и с ними не возникает проблем.

«Интегрировать, принять украинских беженцев не проблема, потому что украинцы очень хотят учить язык. Они с удовольствием интегрируются на рынок. Конечно, 80% беженцев — это женщины с детьми, так что это немного сложнее. Но я думаю, что в случае необходимости Австрия является гостеприимной страной, и я не вижу никаких проблем, что если будет новая волна, то у австрийцев большое сердце и они будут приветствовать украинцев», — отметил Бенке.

Что готовят для украинцев другие страны?

Украинцы, живущие в Великобритании, могут продлить свои визы еще на 18 месяцев. Об этом заявило Правительство. Заявки от желающих начнут принимать 4 февраля 2025 года.

Украинцы, проживающие в Польше, могут оформить карту быта CUKR. Она позволяет находиться в стране в течение трех лет.

Германия планирует уменьшать выплаты, а Латвия продлит защиту еще на год.