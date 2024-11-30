Одна з європейських країн заявила, що готова прийняти нові хвилі біженців з України

Війна в Україні триває вже три роки й за цей час дуже багато країн заявили, що не продовжуватимуть колективний захист для українців. Деякі країни заявили, що продовжуватимуть його, але лише для деяких категорій громадян. Також суттєво змінилися й умови на котрих українці перебувають закордоном. Майже всюди зменшилась кількість матеріальної допомоги та соціальної підтримки у вигляді безкоштовного житла. Та є країни, які й надалі готові підтримувати українців й приймати їх у тій кількості в якій знадобиться. Однією з таких країн є Австрія.

Про наміри країни заявив посол Австрії в Україні

Посол Австрії в Україні Арад Бенкьо заявив, що країна й надалі готова приймати нові хвилі біженців, якщо в цьому буде потреба. Він зазначив, що австрійська влада не вбачає у цьому великої проблеми. Мовляв, ті українці, яких вже прихистила Австрія, чудово інтегруються у суспільство й з ними не виникає проблем.

«Інтегрувати, прийняти українських біженців не проблема, бо українці дуже хочуть вивчати мову. Вони з радістю інтегруються на ринок. Звичайно, 80% біженців — це жінки з дітьми, тож це трохи складніше. Але я думаю, що якщо є потреба, Австрія є гостинною країною, і я не бачу жодних проблем, що якщо буде нова хвиля, то австрійці мають велике серце і вітатимуть українців», – зазначив Бенкьо.

Що готують для українців інші країни?

Українці, які живуть у Великій Британії можуть продовжити свої візи ще на 18 місяців. Про це заявив Уряд. Заявки від охочих почнуть приймати 4 лютого 2025 року.

Українці, які проживають у Польщі можуть оформити карту побуту CUKR. Вона дає можливість перебувати в країні протягом трьох років.

Німеччина планує зменшувати виплати, а Латвія продовжить захист ще на рік.