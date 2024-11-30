Від освіжувача повітря до креативного дизайнерського рішення: нестандартні застосування звичайної прищіпки для одягу

Звичайні прищіпки, які використовують для сушки одягу, як виявилося мають ще цілу низку цікавих застосувань. Наприклад француженки використовують їх для того, щоб позбутися неприємного запаху у ванній кімнаті. І це не єдиний лайфхак за «участі» звичайнісіньких дерев’яних чи пластмасових прищіпок.

Як прищіпки допоможуть освіжити ванну?

Щоб позбутися прілого запаху та наповнити ванну кімнату приємними ароматами, зробіть наступне:

Нанесіть на дерев’яну прищіпку кілька крапель лимонної, мандаринової, евкаліптової чи іншої пахучої ефірної олії. Прикріпіть оброблену олією прищіпку на шторці для ванної чи лійці душу.

Коли ви прийматимете душ пара, утворена гарячою водою буде поширювати приємний запах по всій ванній кімнаті. Таким чином ванна перетвориться на справжнісінький спа салон, де ви зможете поринути у атмосферу розслаблення та релаксу.

Прищіпка як тримач ложки на кастрюлі

Уявімо, що ви готуєте страву, яка потребує постійного помішування. Найзручніше просто залишити ложку чи лопатку на каструлі, щоб не забруднити все навколо. У цьому випадку також допоможе дерев’яна прищіпка. Закріпіть її на краєчку каструлі та покладіть на неї ложку. Таким чином ложка буде надійно зафіксована і не впаде ані всередину каструлі, ані на плиту.

Прищіпка як деталь інтер’єру

Дерев’яні та пластмасові прищіпки чудово підходять для створення різноманітних інтер’єрних рішень. Зокрема з їх допомогою можна створити оригінальні підвісні рамки для фото. Потрібно лише натягнути на стіні мотузку та за допомогою прищіпок прикріпити до неї фотокартки. Таким самим чином можна розмістити нотатки, листівки та інші цікаві аксесуари.

Прищіпка як «гарант» свіжості продуктів

Прищіпки також зручно використовувати для герметизації упаковок із крупами, мукою, пластівцями, чіпсами тощо. Таким чином продукти будуть захищені від потрапляння повітря і не так швидко зіпсуються.

Прищіпка як фіксатор для кабелів

Допоможуть прищіпки і в організації кабелів від зарядних пристроїв, навушників тощо. Дрібні дроти часто плутаються і коли потрібно дістати один з них, процес розплутування може довести до сказу. Щоб уникнути цієї неприємної рутини, закріпіть кабелі з допомогою прищіпок, щоб вони не перекручувались та не плутались між собою.

Прищіпка як книжкова закладка

Прищіпки також можна використовувати як оригінальні закладки для книжок. Просто прикріпіть прищіпку до сторінки, яку читаєте. Крім того прищіпку можна використовувати як скріпку для документів.