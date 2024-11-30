В Україні незабаром може з’явитись новий дорожній знак: яку роль він відіграватиме

В Україні незабаром може з’явитися новий дорожній знак. Він буде круглої чи квадратної форми із білим ромбом на синьому фоні. Українцям розповіли, яка мета встановлення цього знаку та що він означатиме.

Яка роль нового дорожнього знаку?

Дорожній знак із білим ромбом на синьому тлі давно використовується у низці країн Євросоюзу, зокрема у Франції та Литві. Також він вже став звичним атрибутом автошляхів для водіїв Канади.

Як пояснили експерти, цей знак створений з метою позначення смуг спільного користування для деяких визначених категорій транспорту. Ідеться про такі транспортні засоби, як:

легкові автівки із принаймні двома пасажирами;

електрокари;

таксі;

автобуси та інші види громадського транспорту.

Головна роль цього знаку – розвантаження автошляхів у пікові години, коли рух автівок є найбільш напруженим. Зокрема знак із ромбом допоможе зменшити затори, підвищити безпеку дорожнього руху, а також знизити обсяги шкідливих викидів у атмосферу.

Де встановлять знаки із білим ромбом?

Першим містом, де з’явиться новий дорожній знак у вигляді білого ромба, може стати Львів. Адже ініціатором його встановлення є Петро Адамик, депутат Львівської міської ради. Нардеп стверджує, що місто справді потребує такого нововведення через суттєві проблем із заторами, особливо в години пік.

За словами Адамика, практика встановлення знаків, що позначають смуги спільного користування, є дуже ефективною. Це доводить досвід багатьох європейських міст, яким вдалося таким чином мінімізували проблему заторів та зменшили кількість аварійних ситуацій на насичених автошляхах.

Депутат Львівської міської ради переконаний, що ніколи не пізно створити умови для справді відповідального використання транспортних засобів. Тож питання щодо впровадження нового знаку вже найближчим часом буде розглянуто під час обговорення питань вдосконалення дорожньої інфраструктури міста.